Vontraversia entre jordanos y sirios por los ataques en el sur de Siria

Los ataques aéreos jordanos en el sur de Siria resultaron en víctimas y el cierre del cruce fronterizo de Nassib, en medio de diferentes relatos de Ammán y Damasco respecto a la coordinación previa para la operación

Vontraversia entre jordanos y sirios por los ataques en el sur de Siria
NOTICIAS
27 DICIEMBRE, 2026   10:43
NEWSDESK
+

Jordania anunció que había llevado a cabo ataques aéreos en el sur de Siria dirigidos a lo que describió como escondites de militantes vinculados a "organizaciones terroristas", después de investigaciones que Ammán, según Amán, habían revelado vínculos entre esos grupos y los sospechosos en el ataque a una iglesia en la gobernación de Karak la semana pasada.

Las Fuerzas Armadas de Jordania dijeron que la operación se llevó a cabo en coordinación con las autoridades sirias como parte de las medidas de seguridad relacionadas con la persecución de los involucrados en el ataque.

Por el contrario, el gobierno sirio confirmó que había abierto una investigación sobre los ataques aéreos, haciendo hincapié en la importancia de la seguridad y la coordinación de campo en las zonas fronterizas. La Agencia de Noticias Árabe Siria (SANA) citó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria diciendo que Damasco había informado a Jordania de sus "reservas completas" sobre la realización de operaciones dentro del territorio sirio sin coordinación previa, lo que refleja una divergencia entre los relatos de los dos países sobre la naturaleza de la coordinación que precedió a los ataques.

Sobre el terreno, la Defensa Civil Siria informó de un número inicial de muertos de siete personas, incluidos tres niños y una mujer, y otros tres heridos en los ataques aéreos dirigidos a cuatro sitios en el campo de Daraa y Suwayda. La Dirección de Salud de Daraa también anunció que los hospitales de la gobernación habían recibido ocho víctimas, incluido un anciano y tres niños, además de cuatro personas con lesiones de gravedad variable.

En un desarrollo posterior, la Autoridad General Siria para Puertos y Aduanas anunció el cierre del cruce fronterizo de Nassib con Jordania y la suspensión del movimiento de pasajeros y el intercambio comercial en ambas direcciones, afirmando que la decisión fue impulsada por "la situación actual y los acontecimientos sobre el terreno" en la Gobernación de Daraa.

El cruce de Nassib es el único cruce terrestre designado para el movimiento de pasajeros y comerciales entre Siria y Jordania, lo que hace que su cierre sea un paso con implicaciones directas para el transporte y el intercambio comercial entre los dos países.

ANHA

Etiquetas de publicación:

Artículo anterior

SDC condena los ataques en Girê Spî y pide que los perpetradores rindan cuentas

próximo artículo

Acciones israelíes en Siria: desde incursiones hasta bases militares y control t...

Noticias relacionadas

Instalarán en Qamishlo una carpa en memoria de 26 mártires

Instalarán en Qamishlo una carpa en memoria de 26 mártires

14 DICIEMBRE, 2026 - 18:24

Al-Zouba: La conciencia pública y la solidaridad comunitaria son clave para preservar la paz civil

Al-Zouba: La conciencia pública y la solidaridad comuni...

18 DICIEMBRE, 2026 - 10:05

Una explosión sacude Palmyra en medio de sobrevuelos de aviones de guerra

Una explosión sacude Palmyra en medio de sobrevuelos de...

13 DICIEMBRE, 2026 - 14:05

KNK condena los ataques contra símbolos kurdos

KNK condena los ataques contra símbolos kurdos

14 DICIEMBRE, 2026 - 13:56

Las familias de los mártires: “Nuestros mártires son nuestros valores más sagrados”

Las familias de los mártires: “Nuestros mártires son nu...

22 DICIEMBRE, 2026 - 19:49

Imanes de Çil Agha: Explotar púlpitos religiosos para incitar a la discordia contradice al Islam

Imanes de Çil Agha: Explotar púlpitos religiosos para i...

23 DICIEMBRE, 2026 - 09:52