إبراهيم شيخو يكشف عن بؤرة استيطانية بتمويل قطري وكويتي جديدة في عفرين المحتلة

الناطق الرسمي باسم منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا قال في تصريح لوكالتنا، إن الاحتلال التركي ومرتزقته، يعملون على بناء مجمع استيطاني جديد في قرية خالتا (الخالدية)، في ناحية شيراوا شرق مدينة عفرين المحتلة.

وأشار شيخو إلى أن المجمع هو عبارة عن قرية تحمل اسم "كويت الرحمة" تتكفلها جمعية (شام الخير) التي تمولها دولتا الكويت وقطر، وتضم 300 منزلاً، بالإضافة إلى مسجد ومستوصف ومعهد لتحفيظ القرآن.

وبين شيخو إلى أن ما يسمى بـ "المجلس المحلي" التابع للاحتلال التركي في مدينة عفرين المحتلة، أعلن عبر صفحته الرسيمة قيام المرتزق (محمد شيخ رشيد) نائب رئيس "المجلس المحلي" بزيارة ميدانية إلى موقع المشروع الاستيطاني بهدف الاطلاع على سير العمل فيه.

ونوه شيخو إلى المجمع الاستيطاني يهدف إلى توطين عوائل المرتزقة الذين تم استقدامهم من مناطق سورية مختلفة.

وبحسب شيخو فإن هذا المشروع الاستيطاني لا يعد الأول من نوعه، "إذ أعلن "المنتدى السوري" الذي يرأسه المدعو غسان هيتو الرئيس الأسبق لما يسمى بـ "حكومة الائتلاف المؤقتة" في الثاني من شهر نيسان الجاري، أن مؤسسة تسمى "الإحسان للإغاثة والتنمية" التي يرأسها المدعو براء الصمودي، بدأت تنفيذ مشروع بناء /247/ وحدة سكنية بمساحة /40/ م2، تتضمن حديقة منزلية 60 م2 مربع لكل بيت، وقد اختير موقع جبلي يعرف باسم "جايي شاوتي" قريب من جبل قازقلي بمحيط قرية كفر صفرة في ناحية جندريسه لإقامة المشروع".

ويذكر أن "المنتدى، مؤسسة الإحسان" منظمتان متعاونتان وعلى علاقة وثيقة بسلطات الاحتلال التركية ولهما مكاتب في تركيا.

وأكد شيخو إن الاحتلال التركي يسعى من خلال هذه المشاريع إلى تكريس الاستيطان والتغيير الديمغرافي في مقاطعة عفرين المحتلة، وتغيير ملامح المنطقة بعد أكثر ثلاثة سنوات من احتلالها.

وأضاف شيخو أن تلك المشاريع التي يعمل عليها الاحتلال التركي تحت مسميات إنسانية تتم بالإجبار وقوة السلاح من قبل الفصائل المرتزقة مثل مرتزقة السلطان سليمان شاه (العمشات) ومرتزقة أحرار الشرقية ومرتزقة فيلق الشام.

وفي ختام حديثه ذكر شيخو أن جمعية كويت الرحمة عمدت إلى بناء جامع في موقع مركز اتحاد الإيزيدين في عفرين العام المنصرم، بعد أن تم قصفها من قبل الاحتلال التركي إبان العدوان التركي على مقاطعة عفرين عام 2018.

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