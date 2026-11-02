Zelensky: Di êrişa Rûsyayê de 18 kes hatin kuştin

Hilbijartinên DYA: Demokrat 237 kursî, Komarger 139 kursî Rejîma Îranê 24 sal cezayê girtîgehê li 3 kesan birî Li Humsê kesek bi guleavêtinê birîndar bû Koma Yekrêziyê: Partiyên endamên Hevpeymaniya Rojhilat alîgirê domandina diyalogê ne Kesayeta neteweyî Mihemed Ebdulezîz Qadir wefat kir Vance: Şerê li dijî Îranê sedema têkçûna me ye Îranê li Girava Qeşemê droneke Amerîkayê xist Lîwaya Hesekê înîsiyatîfa piştgiriya nexweşên penceşêrê da destpêkirin Vala Ferîd Îbrahîm cara duyemîn bû Seroka Parlamenta Başurê Kurdistanê Eniya Piştgiriya Rojava serdana Nûnertiya Rojava ya li Başûrê Kurdistanê kir Festîvala “Arîn Bisk û Zulfên Aştiyê” bi dawî bû Kongra Star êrişa li ser xwendekaran li Hesekê şermezar kir Şera hevdîtin bi emîrê Erebistana Siûdiyê re kir Li Dirbêsiyê xwendekaran xwepêşadan li darxistin