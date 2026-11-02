Zelensky: Di êrişa Rûsyayê de 18 kes hatin kuştin

Zelensky ragihand ku di bombebarana Rûsyayê ya li ser gundekî herêma Zaporizhzhia de 18 kes hatine kuştin.

Zelensky: Di êrişa Rûsyayê de 18 kes hatin kuştin
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
2 mijdar, 2026   22:29
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Serokê Ukraynayê Volodymyr Zelensky  ragihand ku di êrişa hewayî ya Rûsyayê ya li ser gundekî herêma Zaporizhzhia ya li başûrê rojhilatê Ukraynayê de, herî kêm 18 kes hatine kuştin.

Zelensky di peyameke xwe ya li ser medyaya civakî de diyar kir ku gund ji saetên sibehê ve tê bombebarankirin û destnîşan kir ku yek ji êrişan dibistaneke ku ji bo alîkariyên mirovî dihat bikaranîn kir armanc.

Zelensky anî ziman ku hejmara destpêkê ya kuştiyan 18 kes e  û got tevî ku hefteya borî agirbesteke herêmî hatibû ragihandin ku ev êriş hêviyên aştiyê ji holê radikin.

Zelensky ev êriş wekî dijberiyeke rasterast a hewldanên kêmkirina aloziyê bi nav kir û got, Moskov hilbijartiye ku êrişên leşkerî berdewam bike û bibe sedema kuştinên zêde.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Îsraîlê başûrê Lubnanê topbaran kir

Gotara pêşin

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 03-11-2026

Nûçeyên Têkildar

Vance: Şerê li dijî Îranê sedema têkçûna me ye

Vance: Şerê li dijî Îranê sedema têkçûna me ye

4 mijdar, 2026 - 20:52

Di rojnameyên erebî de hilbijartinên Îsraîlê

Di rojnameyên erebî de hilbijartinên Îsraîlê

29 cotmeh, 2026 - 10:17

Bernameya perwerdeyê li Sûriyeyê, hilbijartinên Îsraîlê û şerê Îranê rojeva rojameyan bû

Bernameya perwerdeyê li Sûriyeyê, hilbijartinên Îsraîlê...

3 mijdar, 2026 - 10:13

Îranê gefa bersivdayîna êrişan xwar û li 4 keştiyên neftê xist

Îranê gefa bersivdayîna êrişan xwar û li 4 keştiyên nef...

31 cotmeh, 2026 - 10:56

Netanyahu bû yekem, lê nikare hikumetê ava bike!

Netanyahu bû yekem, lê nikare hikumetê ava bike!

30 cotmeh, 2026 - 13:19

Îsraîlê başûrê Lubnanê topbaran kir

Îsraîlê başûrê Lubnanê topbaran kir

2 mijdar, 2026 - 20:48