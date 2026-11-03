ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 03-11-2026

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 03-11-2026
ROJEV
3 mijdar, 2026   02:00
+

Malbatên şehîdan ên li Dirbêsiyê da zanîn ku divê destkeftiyên ku bi berdêlên keç û kurên wan bi dest ketine. (BI WÊNE Û DÎMEN)

Şêniyên Til Temirê û gundên wê bi nêzîkbûna zivistanê re ji bo peydakirina mazotê gelek zehmetiyan dikişînin. Şêniyan xwest mazot bi buhayên kêm were belavkirin. (BI WÊNE Û DÎMEN)

Şêwirmendê êla El Cibûr Ekrem Mehşûş der barê derxistina gotara kînê û fitneya di navbera pêkhateyan de li bajarê Hesekê ji hêla aliyên derve ve, hişyarî da û da zanîn ku hişmendiya civakî planên wan aliyan têk birin. (BI WÊNE Û DÎMEN)

Yekitiya Rewşenbîrên Cizîrê Festîvala 3’yemîn a Çandê de ji bo pêşbirka nivîsandina şanoyê veqetandiye û pêşwazkirina bermehan didomîne. (BI WÊNE Û DÎMEN)

Li Hesekê ji bo gerîlayên azadiyê yên şehîd merasîma bîranînê tê lidarxistin, saet 10.00‘an. (BI WÊNE Û DÎMEN)

Festîvala 4‘emîn a Şanoyê ya "Arîn Bisk û Zulfên Aştiyê"  di roja xwe ya 5‘emîn de li bajarê Kobanê didome, saet 16.00‘an. (BI WÊNE Û DÎMEN)

Etîket:

Gotara berê

Zelensky: Di êrişa Rûsyayê de 18 kes hatin kuştin

Nûçeyên Têkildar

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 05-10-2026

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 05-10-2026

5 cotmeh, 2026 - 02:00

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 16-09-2026

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 16-09-2026

16 îlon, 2026 - 02:00

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 30-09-2026

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 30-09-2026

30 îlon, 2026 - 02:00

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 16-10-2026

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 16-10-2026

16 cotmeh, 2026 - 02:00

ROJEVA NAVENDA NÛCEYAN-26-10-2026

ROJEVA NAVENDA NÛCEYAN-26-10-2026

26 cotmeh, 2026 - 02:00

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 02-11-2026

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 02-11-2026

2 mijdar, 2026 - 02:00