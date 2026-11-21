Ji 25 welatên Ewropayê Ciwan li dijî bihabûnê daketin kolanan Xwendekarên Fakulteya Ragihandinê: Em bi xwendina li Zanîngeha Rojava serbilind in Beşdarên konferansa Kongra Star: Di vê pêvajoyê de hevgirtin pêdiviyeke girîng e Ciwanek ji gundewarên Hesekê bi guleyên cendirmeyên Tirk hate kuştin Îran: Droneyek Amerîkayê li Tevgava Hurmizê hate xistin HPG: Şehîd pisûlaya me ne Li taxa Kerm El Zeytûn a Humsê 6 kes birîndar bûn Guhertinên navneteweyî û hesabên cuda yên hêzên mezin sernavên rojnameyan bû Dest danîn ser mala wî û kirin gova ajalan Xwendekar û mamosteyên Zanîngeha Kobanê: Zimanê kurdî xeta me ya esasî ye Li Efrînê zeytûnên şêniyan tên desteserkirin Şêniyan daxwaz ji hikumetê kir: Mazotê erzan bike Çîroka Xwişkên Mirabal; çirûska têkoşîna ji bo parastina jinan ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 21-11-2026