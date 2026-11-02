Şanoya "Rêya Ber bi Kurahiyê ve" di festîvalê de hat pêşandan Rejîma Îranê cezayê darvekirinê li du kesan birî Xwendekarên Fakulteya Çand û Hunerê destek da Meclisa Zanîngeha Rojava Li Hesekê sibe 29 şehîd tên bibîranîn Îşkencekirina girtiyan li girtîgeha jinan a Asfahanê 2 bira li Şêxmeqsûdê hatin kuştin Mehmûd Xelîl: Vê hefteyê dê 2 karwanên koçberan vegerin Xwendekarên Kurd: Heyanî daxwazên me pêk werin dê çalakiyên me bidomin Sekreteriya Giştî biryara saetên dewama giştî da Zanîngeha Kobanê biryara tevlêkirina nav Zanîngehên Heleb û Firatê red kir Dayikên Aştiyê li Enqereyê dest bi Nobeta Aştiyê kir Zanîngeha Rojava: Pêvajoya hevyazbariyê ya ku berê hatibû ragihandin dê bidome Dadgeha Îranê cezayê darvekirina 4 xwepêşanderan erê kir Li Qamişloyê xwendekaran daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kir