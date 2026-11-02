Îranê li bermaberî vekirina tengava Hurmuzê şertên xwe pêşkêş kirin

Îranê li beramberî ji nû ve vekirina tengava Hurmuzê di nava 2 rojan de şertê bidawîkirina şer û rakirina cezayên li ser wê pêşkêş kirin.

Îranê li bermaberî vekirina tengava Hurmuzê şertên xwe pêşkêş kirin
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
2 mijdar, 2026   18:14
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Wezareta Karên Derve ya Îranê ragihand ku Tehranê plana ji nû ve vekirina tengava Hurmuzê di nava 2 rojan de lêkolîn dike, lê bi şertê ku DYA‘yê daxwazên wê yên di çarçoveyê jin û ve destpêkirina mûzakereyan de qebûl bike.

Berdevkê wezaretê Îsamîl Beqaî diyar kir ku pevguhestina peyaman bi Washingtonê re bi rêya navbeynkaran dewam dike û got, pêkanîna planê û ji nû ve destpêkirina mûzakereyan bi qebûlkirina daxwazên Îranê ve girêdayî ne.

Baqaî her wiha got ku îhtîmala bicîhanîna planê di nav du rojan de nîşaneya niyeta baş a Tehranê ye. Beqaî destnîşan kir ku eger Washingtonê bersiva daxwazan bide, hingî vegerandina ewlehiyê li tengavê û ji nû ve destpêkirina mûzakereyan dikarin di demek kurt de pêk werin.

Daxwazên Îranê ji bidawîanîan şer li tevahiyên eniyên Rojhilata Navîn, azadkirina pereyên Îranê yên cemidandî yên li derve, rakirina cezayên li ser saktora petrolê û bidawîkirina ambargoya deryayî ya DYA‘yê pêk tên.

Hêjaye bi bîrxistinê ye ku Tehranê di Îlona îsal de bi rêya navbeynkaran planek 7 rojan pêşkêşî Washingtonê kiribû. Li gorî planê, li beramberî bersivdayîna daxwazên wê tengav dê di roja 6‘an de vedike.

(bb)

Etîket:

Gotara berê

Şanoya "Rêya Ber bi Kurahiyê ve" di festîvalê de hat pêşandan

Gotara pêşin

UNESCO: Di du salan de 189 rojnamevan û xebatkarên medyayê hatine kuştin

Nûçeyên Têkildar

Rageşiya di navbera Îran û DYA`yê û hilbijartinên Îsraîl rojeva medyaya erebî ye

Rageşiya di navbera Îran û DYA`yê û hilbijartinên Îsraî...

31 cotmeh, 2026 - 10:02

Guhertinên li Washington û Tel Aviv ketin rojeva Medyaya Erebî de

Guhertinên li Washington û Tel Aviv ketin rojeva Medyay...

2 mijdar, 2026 - 10:00

Li Tehranê civîna çaralî dest pê kir

Li Tehranê civîna çaralî dest pê kir

26 cotmeh, 2026 - 19:01

Medyaya  Erebî bandorên hilbijartinên Îsraîlê û krîza serweriyê nirixand

Medyaya  Erebî bandorên hilbijartinên Îsraîlê û krîza s...

30 cotmeh, 2026 - 09:33

Erebistana Siûdî: Hûsiyan êrişî Meke û Medîne kirin

Erebistana Siûdî: Hûsiyan êrişî Meke û Medîne kirin

24 cotmeh, 2026 - 22:37

Rejîma Îranê 9 sal cezayê girtîgehê li mamosteyekî birî

Rejîma Îranê 9 sal cezayê girtîgehê li mamosteyekî birî

30 cotmeh, 2026 - 20:00