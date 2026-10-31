Ji 50 welatan ji bo mafê hêviyê îmze hatin komkirin Bi rêya şanoyê xwedî li çîrokan derdikevin Ji ber lehiyan li Sûriyeyê 7 kesan jiyana xwe ji dest da Îranê gefa bersivdayîna êrişan xwar û li 4 keştiyên neftê xist Komek çekdar ya Iraqê gefa li Amerîkayê xwarin Rageşiya di navbera Îran û DYA`yê û hilbijartinên Îsraîl rojeva medyaya erebî ye Hêzên Îsraîlê li gundewarê Derayê bendên kontrolê danîn KNK a Rojava: Parastina destkeftiyên Kobanê erka hemû Kurdan e Nanpêjxaneyên Hesekê tên nûjenkirin Dr. Ferhat Têlo: Beriya destûrê divê newekhevî ji holê bê rakirin Kobanê; sembola berxwedanê ya cîhanê Xwendekar: Em ê ji bilî zimanê dayikê bi tu zimanekî din nexwînin ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 31-01-2026 Xebatên tamîrkirina stasyona Elokê bi dawî bûn; ji sibe ve av tê berdan