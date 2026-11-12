Ji bo bîranîna şêwekar Omer Hemdî pêşangehek hat vekirin

Ji bo bîranîna şêwekar Omer Hemdî (Malva) pêşangehek wêneyan li bajarê Hesekê hat vekirin.

Ji bo bîranîna şêwekar Omer Hemdî pêşangehek hat vekirin
Ji bo bîranîna şêwekar Omer Hemdî pêşangehek hat vekirin
Ji bo bîranîna şêwekar Omer Hemdî pêşangehek hat vekirin
Ji bo bîranîna şêwekar Omer Hemdî pêşangehek hat vekirin
Ji bo bîranîna şêwekar Omer Hemdî pêşangehek hat vekirin
Ji bo bîranîna şêwekar Omer Hemdî pêşangehek hat vekirin
Ji bo bîranîna şêwekar Omer Hemdî pêşangehek hat vekirin
Ji bo bîranîna şêwekar Omer Hemdî pêşangehek hat vekirin
Ji bo bîranîna şêwekar Omer Hemdî pêşangehek hat vekirin
Ji bo bîranîna şêwekar Omer Hemdî pêşangehek hat vekirin
Ji bo bîranîna şêwekar Omer Hemdî pêşangehek hat vekirin
Ji bo bîranîna şêwekar Omer Hemdî pêşangehek hat vekirin
Ji bo bîranîna şêwekar Omer Hemdî pêşangehek hat vekirin
Ji bo bîranîna şêwekar Omer Hemdî pêşangehek hat vekirin
Ji bo bîranîna şêwekar Omer Hemdî pêşangehek hat vekirin
ÇAND Û HUNER
12 mijdar, 2026   20:48
HESEKÊ
+

Yekitiya Rewşenbîrên Herêma Cizîrê ji bo bîranîna şêwekar Omer Hemdî yê ku bi navê Malva tê naskirin pêşangehek wêneyan li bajarê Hesekê vekir.

Pêşangeh bi sernavê "Malva..dîrokek ji reng û têkoşînê" li parka xwendinê hat vekirin. Bi dehan rewşenbîr, helbestvan, şêwekar û kesên eleqeyê didin hunerê amade bûn.

Di pêşangehê de 50 wêne ku ji aliyê 10 şêwekarên ji pêkhateyên herêma Cizîrê hatine çêkirin, hatin pêşandan. Pêşangeh dê heya 14‘ê vê mehê dewam bike.

Şêwekar Omer Hemdî ku yek ji şêwekarên navdar ên Kurd e û di qada naveteweyî de tê nasîn, sala 1951‘ê de li gundê Til Nayîf ê parêzgeha Hesekê jidayik bû û di sala 2015‘an de li paytexa Awisturya Viyanyayê wefat kir.

(bb)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Kemal Necim bû serokê HRRK‘ê

Gotara pêşin

Li nêzîkî Koşka Spî gule hatin avêtin: Kesek hat kuştin

Nûçeyên Têkildar

Yekpar bi kurtefîlmê ‘‘Mafek Biçûk‘‘  beşdarî Mîhrîcana Rojava dibe

Yekpar bi kurtefîlmê ‘‘Mafek Biçûk‘‘  beşdarî Mîhrîcana...

16 tebax, 2026 - 05:45

HRRK kongreya xwe ya 10’emîn li dar dixe

HRRK kongreya xwe ya 10’emîn li dar dixe

6 mijdar, 2026 - 14:14

Di Mîhrîcana Qamişlo ya Çandî de floklora bajêr hat nîqaşkirin

Di Mîhrîcana Qamişlo ya Çandî de floklora bajêr hat nîq...

20 tebax, 2026 - 21:37

Festîvala Zarokan a 11’emîn bi dawî bû

Festîvala Zarokan a 11’emîn bi dawî bû

3 îlon, 2026 - 20:26

Beşdarên festîvalê: Em bi şanoyê dibin çav û neynika civaka xwe

Beşdarên festîvalê: Em bi şanoyê dibin çav û neynika ci...

2 mijdar, 2026 - 07:53

Li Kobanê şevbuhêrka xwedîderketina li ziman

Li Kobanê şevbuhêrka xwedîderketina li ziman

8 cotmeh, 2026 - 18:53