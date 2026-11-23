Di êrişên Îsraîlê li ser Xezayê de 3 kes hatin kuştin Rûsyayê êrişî Kîevê kir Li ser rêya Hesekê-Qamişlo qeza: Kesek mir Ji KJAR‘ê Kampanyaya ‘Hemû Rojek 25’ê Mijdarê ye’ Bi şanoyekê bal kişandin ser tundiyê li dijî jinan Li Siwêdayê di êrişa dronekê de 4 endamên hêzên ewlekariyê birîndar bûn Ji ber teqîna mayinekê li Zirganê 2 kes birîndar bûn Meclisa Jinan a Zanîngeha Rojava: Em piştgiriyê didin xwendekaran Li Kobanê panela ‘Hevgirtina demokratîk di navbera ol û qanûnan de’ Zelenskiy aşkere kir ku wan li peravên Libyayê li 2 keştiyên Rusyayê xistine HPG: Em şehîdên xwe yên Rojhilatê Kurdistanê bi hurmet bi bîr tînin Li Derayê ji ber teqîna bermahiyên şer zarokek mir Rêber Abdullah Ocalan: Tedbîra herî bi bandor xurtkirina pêvajoyê bi rêya siyaseta azad û hiqûqa demokratîk e Li gundewarê Reqayê termekî nenas di nav 2 kîsikên çopê de hat dîtin