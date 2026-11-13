Tirkiye û Qeterê peyman îmze kirin

Tirkiye û Qeter peymanên parastin, bazirganî, perwerde, aştî û çareserkirina nakokiyan îmze kirin.

Tirkiye û Qeterê peyman îmze kirin
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
13 mijdar, 2026   20:18
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Tirkiye û Qeterê di çarçoveyê civîna 12‘emîn a Komîteya Stratejiya Bilind a di navbera her du welatan de, peyamên parastin, bazirganî, perwerde, aştî û çareserkirina nakokiyan îmze kirin. 

Civîn bi beşdariya Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyîp Erdogan û Mîrê Qeterê Şêx Temîm Bin Hemed Al Sanî  li Stenbolê pêk hat.

Di tebaxa borî de jî Tirkiye peyama "Meke" ya parastinê bi Erebistana Siûdî û Pakistanê re îmze kiribû.

(bb) 

Etîket:

Gotara berê

Mîhrîcana Fîlman a Rojava ya Navneteweyî dest pê kir

Gotara pêşin

‘Rizgarkirina Şengalê serketina gelê bi axa xwe ve girêdayî ye‘

Nûçeyên Têkildar

Li Tengava Hurmizê 3 keştî hatin hedefgirtin

Li Tengava Hurmizê 3 keştî hatin hedefgirtin

8 mijdar, 2026 - 11:28

NY: Bi milyonan koçberên Sûdanî rûbirûyî tehdîdên nebûna cih in

NY: Bi milyonan koçberên Sûdanî rûbirûyî tehdîdên nebûn...

6 mijdar, 2026 - 17:49

Nûnerên DYA`yê Witkoff û Kushner gihaştin Moskovê

Nûnerên DYA`yê Witkoff û Kushner gihaştin Moskovê

12 mijdar, 2026 - 10:52

Li Polonyayê di êrişeke çekdarî de 5 kes hatin kuştin

Li Polonyayê di êrişeke çekdarî de 5 kes hatin kuştin

7 mijdar, 2026 - 19:59

Îranê li radara Amerîkayê ya li Bahreynê xist

Îranê li radara Amerîkayê ya li Bahreynê xist

13 mijdar, 2026 - 11:49

Eisenkot hişyarî da Netanyahu ku dezgehên ewlehî nekişîne nava krîza destûrî

Eisenkot hişyarî da Netanyahu ku dezgehên ewlehî nekişî...

11 mijdar, 2026 - 22:45