Di 2 hefteyan de li Sûriyeyê 50 kesan jiyana xwe ji dest da Hêzên Îsraîlê li gundewarê Quneytrayê 2 ciwan girtin Medyaya Erebî bal kişand ser trajediya Xezayê û xetereyên şerê bi Îranê re 3 hezar û 569 karmendan mûçeyên xwe wernegirtine Mazot biha ye, bi hatina zivistanê re şênî bê çare ne Xwendekarên li Girkê Legê: Em ê têkoşîna ji bo zimanê kurdî berdewam bikin ROJEVA NAVEND NÛÇEYAN A 14-11-2026 ‘Rizgarkirina Şengalê serketina gelê bi axa xwe ve girêdayî ye‘ Tirkiye û Qeterê peyman îmze kirin Mîhrîcana Fîlman a Rojava ya Navneteweyî dest pê kir Li Dêrazorê leşkerek hat kuştin û du jî birîndar bûn Rêveberiya Tevgerê: Îradeya me ya ji bo çareseriya siyasî ya demokratîk tam e YRK şehadeta gerîlayekî ragihand Şahidan şewata Sînemaya Amûdê vegotin