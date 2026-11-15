Hûsiyan balafirgeha Melik Xalid û navenda diravî bombebaran kirin

Hûsiyan ragihandin ku wan balafirgeha Melik Xalid a navneteweyî û navenda diravî yên li Riyadê kirin hedef.

Hûsiyan balafirgeha Melik Xalid û navenda diravî bombebaran kirin
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
15 mijdar, 2026   23:06
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Koma Hûsiyan ragihand ku wan balafirgeha Melik Xalid a navneteweyî û navenda diravî yên li Riyadê kirin hedef.

Di daxuyaniyê Hûsiyan de hate gotin ku êriş bi du mûşekên balistîk hatin kirin. Lê der barê encamên êrişê de tu agahî nedan.

(bb)

Etîket:

Gotara berê

Li Helebê ji ber teqîna bermahiyên şer zarokek mir

Gotara pêşin

KNK‘ê têkildarî bûyera li Îlamê banga lêpirsînek zelal kir

Nûçeyên Têkildar

Zextên şer û hevsengiyan li Rojhilata Navîn rojeve medyayê bû

Zextên şer û hevsengiyan li Rojhilata Navîn rojeve medy...

10 mijdar, 2026 - 09:18

Îsraîlê li Xezeyê êrişî nexweşxaneyê kir: 6 kes mirin, 20 kes birîndar bûn

Îsraîlê li Xezeyê êrişî nexweşxaneyê kir: 6 kes mirin, ...

12 mijdar, 2026 - 11:19

Di êrişên li ser Xezayê de 3 kes hatin kuştin

Di êrişên li ser Xezayê de 3 kes hatin kuştin

14 mijdar, 2026 - 21:36

Siberoja Rojhilata Navîn û encama şerê DYA-Îranê di medyaya Erebî de

Siberoja Rojhilata Navîn û encama şerê DYA-Îranê di med...

13 mijdar, 2026 - 09:16

Parastina mîrateya Sûriyeyê û siberoja doza filistîniyan di rojnameyên erebî de

Parastina mîrateya Sûriyeyê û siberoja doza filistîniya...

12 mijdar, 2026 - 09:53

Zelensky: Di danûstandinên Ebû Dabî de mijarên mirovî hatin nîqaşkirin

Zelensky: Di danûstandinên Ebû Dabî de mijarên mirovî h...

10 mijdar, 2026 - 19:52