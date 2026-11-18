Xwendekarên Zanîngeha Rojava dest bi kampanyaya îmzeyan kir Dadgeha Iraqê biryara girtina Partiya Ciwanên Êzidî da Misgoerkirina mafên jinan di destûrê de hate nîqaşkirin Li Çînê Jinping û Pûtîn li hev civiyan Li Colanê dengê teqînan hat bihîstin Mîhrîcana Fîlman a Rojava di roja xwe ya 6`an de didome TAJÊ û SMJÊ ji 54 sazî û dewletan re name şand Komîsyona Çavderî û Şopandina Aştiyê ya Jinan hat avakirin Dadgeha Federal a Iraqê qebûl nekir ku biryarên Parlamentoya Başûr bên sekinandin Ji fîlozofê Amerîkî Caputo piştgiriya ji bo Pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk Li Qamişloyê komxebata diyalogê dest pê kir NY: Divê li Sûriyeyê temsîla pêkhate û jinan bê misogerkirin Îsraîl: Heyanî Hemas û Hizbullah çekên xwe daneynin em xwe ji Sûriyeyê nakişînin Kongra Star: Em li kêleka zarokên xwe ne