Ji ber teqîna mayinekê li Zirganê 2 kes birîndar bûn Meclisa Jinan a Zanîngeha Rojava: Em piştgiriyê didin xwendekaran Li Kobanê panela ‘Hevgirtina demokratîk di navbera ol û qanûnan de’ Zelenskiy aşkere kir ku wan li peravên Libyayê li 2 keştiyên Rusyayê xistine HPG: Em şehîdên xwe yên Rojhilatê Kurdistanê bi hurmet bi bîr tînin Li Derayê ji ber teqîna bermahiyên şer zarokek mir Rêber Abdullah Ocalan: Tedbîra herî bi bandor xurtkirina pêvajoyê bi rêya siyaseta azad û hiqûqa demokratîk e Li gundewarê Reqayê termekî nenas di nav 2 kîsikên çopê de hat dîtin Medyaya erebî: Nirxandina şerê Îran û DYA û civîna Shezhenê Ji Danezana Destûrî ber bi destûra daîmîve; li Sûriyeyê hewcedariya çi bi guhertinê heye? Koçberên Serêkaniyê li benda vegera bi ewle ne ‘Tundiya li dijî jinan encama zîhniyeta baviksalar e ‘ Zivistan dest pê dike û hin malbat bê tedbîr in ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 23-11-2026