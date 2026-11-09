‘Ji bo zimanê kurdî divê têkoşîna siyasî were xurtkirin‘ Nexweşxaneya Mirad alîkariya malbatên şehîdan û xizanan dike Rewşa debarê her ku diçe xirab dibe ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 09-11-2026 Îsraîlê li bajarokên Lubnanê da Bi dronan êrişî qada gazê ya Kormorê ya li Silêmaniyê kirin Li Bender Ebas û Girava Qeşem ên Îranê teqîn Trump: Bi pêşketina danûstandinan re şerê bi Îranê re ne pêkan e Helîkopterek li ser Derayê geriya Siûdiyê 2 mûşekên Hûsiyan asteng kirin Li Misrê du trên li hev qelibîn: Bi dehan kes bûn qurbanî Tevgerên Îsraîlê li Quneytrayê didomin Li Helebê du malbat bi hev ketin: Kuştî û birîndar hene Li Senegalê keştiya koçberan noqî avê bû: 21 kes mirin