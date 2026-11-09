ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 09-11-2026

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 09-11-2026
ROJEV
9 mijdar, 2026   02:00
+

Lêkolîner û pisporê aborî Celal El Kîlanî destnîşan kir ku pirsgirêka aborî ya li Sûriyeyê ne tenê ji ber faktorekî ye, lê encamê siyasetên aborî yên dijwar ku komî ser hev bûne û nebûna binesaziya darayî ye.

Nexweşxaneya Mirad ku di demên dawîn de li Tirbespiyê hatiye avakirin lêçûna nexweşan a çûna nexweşxaneyên bajarên Dêrik û Qamişloyê radike û alîkariya pêşkêşî malbatên şehîdan û xizanan dike. (BI WÊNE Û DÎMEN)

Endamê Meclisa PYD‘ê ya bajarê Dirbêsiyê Siûd Miêş û endamê Yekitiya Rewşenbîran Ekrem Derwîş diyar kir ku divê pitgiriya mafê xwendekaran a perwerdeya bi zimanê dayikê were kirin û têkoşîna siyasî were xurtkirin. (BI WÊNE Û DÎMEN)

Etîket:

Gotara berê

Li Bender Ebas û Girava Qeşem ên Îranê teqîn

Gotara pêşin

Bi dronan êrişî qada gazê ya Kormorê ya li Silêmaniyê kirin

Nûçeyên Têkildar

ROJEVA NAVENDA NÛCEYAN-26-10-2026

ROJEVA NAVENDA NÛCEYAN-26-10-2026

26 cotmeh, 2026 - 02:00

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 18-10-2026

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 18-10-2026

18 cotmeh, 2026 - 02:00

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 30-09-2026

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 30-09-2026

30 îlon, 2026 - 02:00

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 07-11-2026

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 07-11-2026

7 mijdar, 2026 - 02:00

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 14-10-2026

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 14-10-2026

14 cotmeh, 2026 - 02:00

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 24-09-2026

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 24-09-2026

24 îlon, 2026 - 02:00