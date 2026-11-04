Rejîma Îranê bi dronan êrişî Komeleya Şoreşgerên Zehmetkêş kir

Komeleya Şoreşgerên Zehmetkêşên Kurdistanê ragihand ku rejîma Îranê bi 2 dronan êrişî ser baregeha wan ya li devera Balîsan kir û zererên madî çêbûn.

Rejîma Îranê bi dronan êrişî Komeleya Şoreşgerên Zehmetkêş kir
KURDISTAN
4 mijdar, 2026   10:22
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Komeleya Şoreşgerên Zehmetkêşên Kurdistanê bi daxuyaniyekê ragihand, rejîma Îranê vê sibehê, di saet 08:40`an de bi 2 dronên bombebarkirî êrişî baregeha wan ya li devera Balîsan ya li Başûrê Kurdistanê kir.

Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku tenê zererên madî çêbûne.

Ji dema destpêkirina şerê Amerîka-Îsraîl û Îranê ve, rejîma Îranê berdewam bi dron û mûşekan êrişî ser deverên cûda yên Başûrê Kurdistanê dike. Di encama van êrişan de zêdetirî 30 kesan jiyana xwe ji dest dane.

Etîket:

Gotara berê

Hêzên Îsraîlê li gundewarên Quneytra û Derayê tevger kir

Gotara pêşin

Karwanê heftemîn ê koçberên Serêkaniyê bi rê ket

Nûçeyên Têkildar

Fîlozof Gayatri Chakravorty Spivak name ji Rêber Apo re şand

Fîlozof Gayatri Chakravorty Spivak name ji Rêber Apo re...

21 cotmeh, 2026 - 15:31

Li Merîwanê êrişa rejîma Îranê

Li Merîwanê êrişa rejîma Îranê

18 cotmeh, 2026 - 14:55

YRK‘ê der barê êrişa li ser Merîwanê de daxuyanî da

YRK‘ê der barê êrişa li ser Merîwanê de daxuyanî da

19 cotmeh, 2026 - 18:14

Karayilan: Em soz didin ku em ê  hêjayî şehdînan bin

Karayilan: Em soz didin ku em ê  hêjayî şehdînan bin

20 cotmeh, 2026 - 09:40

YRK: Em ê li dijî êrîşên hêzên Îranê mafê xwe yê parastina rewa bi kar bînin

YRK: Em ê li dijî êrîşên hêzên Îranê mafê xwe yê parast...

17 cotmeh, 2026 - 10:52

Koma Yekrêziyê: Partiyên endamên Hevpeymaniya Rojhilat alîgirê domandina diyalogê ne

Koma Yekrêziyê: Partiyên endamên Hevpeymaniya Rojhilat ...

4 mijdar, 2026 - 21:51