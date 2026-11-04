Hêzên Îsraîlê li gundewarên Quneytra û Derayê tevger kir

Hêzên Îsraîlê bi wesayetên leşkerî û tankan derbasî herêmên li gundewarên Derayê û Quneytrayê bûn, li wir gera leşkerî pêk anîn.

Hêzên Îsraîlê li gundewarên Quneytra û Derayê tevger kir
ROJANE
4 mijdar, 2026   10:09
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Çavkaniyên herêmî diyar kirin ku, îro hêzeke leşkerî ya Îsraîlê ya ku ji 5 wesayetan pêk tê, ji baregeha El Cezîrê berê xwe da bajarokên Sîson û El Misrêtîya ya gundewarê rojavayê Derayê, piştre ber bi gundewarê Quneytrayê çû û gihîşte deriyê Ebû El Xisar.

Çavkaniyan da zanîn ku 3 tankên Îsralê ber bi herêma El Mieker tevger kir, li wir gereke leşkerî pêk anî, di heman demê de dewriyeyeke ji herêmên Meriya û Abidîn derbasî gundê Cumlê û Misrêtîya yê gundewarê rojavayê Derayê bû.

Hêzên Îsraîlê di malên li bajarokên Cebata El Xeşeb ê gundewarê Quneytrayê lêgerîn pêk anî, agahiyên der barê girtin û birîndarbûnê de nehatin ragihandin.

(sb)

Etîket:

Gotara berê

Medyaya Erebî bandorên şerê bi Îranê re bi siberoja rêveberiya Trump ve girêda

Gotara pêşin

Rejîma Îranê bi dronan êrişî Komeleya Şoreşgerên Zehmetkêş kir

Nûçeyên Têkildar

Yekitiya Xwendekarên Welatparêz: Tu kes nikare bi zorê xwendekaran bê deng bike

Yekitiya Xwendekarên Welatparêz: Tu kes nikare bi zorê ...

5 mijdar, 2026 - 14:32

Xwendekarên daxwaza perwerdeya bi zimanê dayikê dikir rastî êrişê hatin

Xwendekarên daxwaza perwerdeya bi zimanê dayikê dikir r...

4 mijdar, 2026 - 12:52

Xwendekarên Girkê Legê û Çilaxayê daxwaza mafê xwe yê perwerdeyê kir

Xwendekarên Girkê Legê û Çilaxayê daxwaza mafê xwe yê p...

4 mijdar, 2026 - 13:05

Însiyatîfa Gel a Girkê Legê êrişên li dijî xwendekarên şermezar kirin

Însiyatîfa Gel a Girkê Legê êrişên li dijî xwendekarên ...

4 mijdar, 2026 - 14:18

Zanîngeha Kobanê 1`ê mijdarê bi şahiyekê pîroz kir

Zanîngeha Kobanê 1`ê mijdarê bi şahiyekê pîroz kir

4 mijdar, 2026 - 15:51

Bi keviran êrîşî xwendekaran kir

Bi keviran êrîşî xwendekaran kir

4 mijdar, 2026 - 12:30