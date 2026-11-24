Li Dêrazorê ciwanek ji ber bermahiyên şer mir Li gundewarê Hesekê welatiyek hat qetilkirin Ciwanên Rojava wê meha bê kongreya xwe li dar bixin Ji PDK û YNK‘ê daxuyaniya hevpar: Destkeftiyên herêmê xeta me ya sor e ‘Li Îranê di Mijdarê de herî kêm 81 kes hatin darvekirin‘ Şêniyên Til Temirê li dijî buhayê rêya M4 girtin Kongra Star: Têkoşîna bi hişmendiya 25’ê Mijdarê berpirsyariyeke dîrokî ye Mesrûr Barzanî: Biryarên hikumeta navendî ya Iraqê nayên qebûlkirin Li Qamişloyê panel bi boneya 25`ê Mijdarê hat lidarxistin Hikumeta Iraqê çend biryarên nû da Herêma Başûrê Kurdistan jî digre nava xwe Li Zanîngeha Kobanê mamoste û hîndekar li hev civiyan Bi semînerekê tundiyê li dijî jinan û derketina li hember wê hate vegotin NY: Sala 2025`an 47 hezar jin û zarokên keç ji aliyê xizmên xwe ve hatin kuştin Hêzên Îsralîlê ketin gundewarê Deraa û Quneytrahyê