‘Li Îranê di Mijdarê de herî kêm 81 kes hatin darvekirin‘ Şêniyên Til Temirê li dijî buhayê rêya M4 girtin Kongra Star: Têkoşîna bi hişmendiya 25’ê Mijdarê berpirsyariyeke dîrokî ye Mesrûr Barzanî: Biryarên hikumeta navendî ya Iraqê nayên qebûlkirin Li Qamişloyê panel bi boneya 25`ê Mijdarê hat lidarxistin Hikumeta Iraqê çend biryarên nû da Herêma Başûrê Kurdistan jî digre nava xwe Li Zanîngeha Kobanê mamoste û hîndekar li hev civiyan Bi semînerekê tundiyê li dijî jinan û derketina li hember wê hate vegotin NY: Sala 2025`an 47 hezar jin û zarokên keç ji aliyê xizmên xwe ve hatin kuştin Hêzên Îsralîlê ketin gundewarê Deraa û Quneytrahyê PJAK: Azadiya jinê bingehê civakek azad û demokratîke DAIŞ`ê li Dêrazorê êrişî otobusa leşkerî kir Tirsa bilindbûna aloziyan li lubnanê û belavbûna nakokiya rûsya-ukraynayê bo Lîbyayê Leza zedebûna buhayan zexta debarê li Sûriyeyê giran dike