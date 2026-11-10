‘Rewşa li Başûrê Kurdistanê gefê li yekitî û destkeftiyan dixwe’

Lêkolînerê Mûhened Eqrawî têkildarî encamên tevgera siyasî ya yekalî ya li Başûrê Kurdistanê hişyarî da û destnîşan kir ku rûniştina li parlamentoyê bêyî erêkirina siyasî pêk hat û ev yek bandorê li yekitî û destkeftiyên Kurdan bike.

‘Rewşa li Başûrê Kurdistanê gefê li yekitî û destkeftiyan dixwe’
KURDISTAN
10 mijdar, 2026   06:30
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li Başûrê Kurdistanê nakokiyên siyasî didomin. Der barê mijarê de lêkolînerê siyasî Mûhened Eqrawî ji ajansa me re axivî. 

Mûhened Eqrawî da zanîn ku heqîqeta qonaxa siyasî ya li Başûrê Kurdistanê aloziyeke mezin û metirsîdar nîşan dide, dibe ku ji encamên ku piştî referandumê rû dan û dema êrişa DAIŞ`ê li ser deverên li herêmê metirsîdartir bin, ev metirsî jî gefê li Herêma Başûrê Kurdistanê bi xwe dixwe.

Eqrawî diyar kir ku avakirina hikumeteke girêdayî partiyekê bi tenê, nakeve xizmeta herêmê û dê parçebûnê zêde bike.

Mûhened Eqrawî destnîşan kir ku aliyê ku yekemîn rûniştina parlamentoyê li dar xist, bêyî lihevkirineke siyasî ev gav avêt, PDK`ê wek berpirsyariya li hember dîrok, nîştiman û netewebûnê dît, her wiha diyar kir ku gefa ku li herêmê tê xwarin jî berpisyariya wan e.

Eqrawî da zanîn ku parçebûna siyasî dê bandorê li hemû destkeftiyên Kurdan bike.

Eqrawî diyar kir ku yek ji girîngtirîn gavên ku rê li ber metirsî û pirsgirêkan bigire ew e ku yekitiya Kurdan derkeve pêş, hemû alî bi hev re li ser maseya diyalogê bicivin, lê divê aliyên ku di yekrêziyê de beşdar bibin, bi rihekî neteweyî û nîştimanî tev bigerin.

Mûhened Eqrawî destnîşan kir ku çareserî ew e ku hemû alî ji gava ku 4`ê Mijdarê de hate avêtin vegerin, aloziya heyî îro roj zêde bûye, encamên wê jî dê di siberojê de xeternak bin.

(sb)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Li Til Temirê ji ber teqînê 2 zarok birîndar bûn

Gotara pêşin

Endamê PYD’ê Ebdulxenî Oso: Guherandina cihê Rêber Abdullah Ocalan têrê nake

Nûçeyên Têkildar

YRK‘ê der barê êrişa li ser Merîwanê de daxuyanî da

YRK‘ê der barê êrişa li ser Merîwanê de daxuyanî da

19 cotmeh, 2026 - 18:14

Konferansa Kurd a li PE'yê dest pê kir: Divê Abdullah Ocalan were berdan

Konferansa Kurd a li PE'yê dest pê kir: Divê Abdullah O...

14 cotmeh, 2026 - 23:35

Karayilan: Eger têkildarî Rêber Apo biryareke nû neyê dayin wê pêvajo nemeşe

Karayilan: Eger têkildarî Rêber Apo biryareke nû neyê d...

13 cotmeh, 2026 - 08:36

Îran di navbera Başûr û Rojhilat dîwar lê dike

Îran di navbera Başûr û Rojhilat dîwar lê dike

21 cotmeh, 2026 - 14:03

Fîlozof Gayatri Chakravorty Spivak name ji Rêber Apo re şand

Fîlozof Gayatri Chakravorty Spivak name ji Rêber Apo re...

21 cotmeh, 2026 - 15:31

Karayilan: Em soz didin ku em ê  hêjayî şehdînan bin

Karayilan: Em soz didin ku em ê  hêjayî şehdînan bin

20 cotmeh, 2026 - 09:40