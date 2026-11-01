Îsraîlê li Xezayê 8 kes kuştin

Di 2 êrişên Îsraîlê yên  li ser Xeza û rojavayê Xan Yûnisê de 5 jê polîs 8 kes hatin kuştin.

Îsraîlê li Xezayê 8 kes kuştin
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
1 mijdar, 2026   17:54
NAVDNDA NÛÇEYAN
+

Li gorî xebatkarên tenduristiyê û Wezareta Hundirîn a Xezayê, di 2 êrişên balafirên şer ên Îsraîlê yên li ser Xeza û rojavayê Xan Yûnisê yê başûrê Xezayê de, 5 jê polîs 8 kes hatin kuştin.

Xebatkarên tenduristiyê diyar kir ku di êrişa li dijî bajarê Xezayê 3 kes hatin kuştin. Wezareta Hundirînê jî ragihand ku 5 polîs di êrişeke dîtir a li ser herêmeke rojavayê Xan Yûnisê de hatin kuştin.

Li aliyekî din jî, artêşa Îsraîlê destnîşan kir ku wê hejmarek çekdar li Xan Yûnisê kirin hedef.

Li gorî berpirsên tenduristiyê yên Filistînê, ji destpêka peymana agirbestê ve herî kêm hezar û 500 kes di êrişên Îsraîlê de hatine kuştin, di heman demê de Îsraîlê jî ragihand ku di wê heyamê de 4 leşkerên wê hatine kuştin.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Festîvala’’Arîn bisk û zulfên aşîtiyê ’’ didome

Gotara pêşin

Parêzgarê Hesekê û nûnera WHO’yê rewşa tenduristiyê nîqaş kirin

Nûçeyên Têkildar

Erebistana Siûdî: Hûsiyan êrişî Meke û Medîne kirin

Erebistana Siûdî: Hûsiyan êrişî Meke û Medîne kirin

24 cotmeh, 2026 - 22:37

Trump: Şerê li dijî Îranê dibe ku di demeke nêz de bi dawî bibe

Trump: Şerê li dijî Îranê dibe ku di demeke nêz de bi d...

30 cotmeh, 2026 - 16:41

Îranê dronek Amerîkayê xist

Îranê dronek Amerîkayê xist

25 cotmeh, 2026 - 15:34

Rûsyayê 613 dronên Ukraynayê xistin xwarê

Rûsyayê 613 dronên Ukraynayê xistin xwarê

29 cotmeh, 2026 - 11:40

Pentagon: Di şerê li dijî Îranê zêdetirî 47 milyar dolar hatiye xerckirin

Pentagon: Di şerê li dijî Îranê zêdetirî 47 milyar dola...

28 cotmeh, 2026 - 09:31

Li Tengava Hurmizê balafirek bêmirov hat xistin

Li Tengava Hurmizê balafirek bêmirov hat xistin

29 cotmeh, 2026 - 12:16