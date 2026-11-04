Li Kerkûkê çeteyek DAIŞ’ê hate girtin

Di encama operasyona Saziya Dije Teror a Iraqê de, li sînorê parêzgeha Kerkûkê çeteyekî metirsîdar ê DAIŞ’ê hate girtin.

Li Kerkûkê çeteyek DAIŞ’ê hate girtin
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
4 mijdar, 2026   15:43
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Saziya Dije Teror a Iraqê derbarê girtina çeteyekî DAIŞ’ê de li sînorê parêzgeha Kerkûkê daxuyaniyek belav kir.

Di daxuyaniyê de hat gotin: “Di çarçoveya hewldanên hêzên me yên ji bo şopandina paşmayiyên çeteyên DAIŞ’ê û endamên wan, li sînorê parêzgeha Kerkûkê operasyonek hat li dar xistin û tê de çeteyekî metirsîdar ê DAIŞ’ê hat girtin.”

Di daxuyaniyê de hate diyarkirin ku wê operasyonên bi heman armancê dewam bikin.

Etîket:

Gotara berê

Li Hesekê êrişî bendeke kontrolê kirin

Gotara pêşin

Zanîngeha Kobanê 1`ê mijdarê bi şahiyekê pîroz kir

Nûçeyên Têkildar

Li Fransayê bi sed hezaran kes daketin qadan

Li Fransayê bi sed hezaran kes daketin qadan

5 mijdar, 2026 - 18:16

DYA'ê li Girava Keşm a li Tengava Hurmuzê xist

DYA'ê li Girava Keşm a li Tengava Hurmuzê xist

3 mijdar, 2026 - 11:06

Di girtîgehên Îranê de êşkenceyên li jinan tê kirin

Di girtîgehên Îranê de êşkenceyên li jinan tê kirin

3 mijdar, 2026 - 10:55

Medyaya Erebî bandorên şerê bi Îranê re bi siberoja rêveberiya Trump ve girêda

Medyaya Erebî bandorên şerê bi Îranê re bi siberoja rêv...

4 mijdar, 2026 - 09:56

Îsraîlê başûrê Lubnanê topbaran kir

Îsraîlê başûrê Lubnanê topbaran kir

2 mijdar, 2026 - 20:48

Di êrişên li ser Xezayê de 3 kes hatin kuştin

Di êrişên li ser Xezayê de 3 kes hatin kuştin

5 mijdar, 2026 - 17:51