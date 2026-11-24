Tirsa bilindbûna aloziyan li lubnanê û belavbûna nakokiya rûsya-ukraynayê bo Lîbyayê Leza zedebûna buhayan zexta debarê li Sûriyeyê giran dike Suryan daxwaza fermîkirina zimanê xwe dikin Destûr di navbera biryardana nivîsê û pêkanîna lihevkirineke giştî de Parastina qurbaniyên tundiyê; edalet bi xweparastinê dest pê dike ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 24-11-2026 Navên qurbaniyên qezaya li ser rêya Hesekê-Qamişloyê aşkera bûn Li Hemayê ciwanek ji ber teqîna mayînekê jiyana xwe ji dest da Di êrişên Îsraîlê li ser Xezayê de 3 kes hatin kuştin Rûsyayê êrişî Kîevê kir Li ser rêya Hesekê-Qamişlo qeza: Kesek mir Ji KJAR‘ê Kampanyaya ‘Hemû Rojek 25’ê Mijdarê ye’ Bi şanoyekê bal kişandin ser tundiyê li dijî jinan Li Siwêdayê di êrişa dronekê de 4 endamên hêzên ewlekariyê birîndar bûn