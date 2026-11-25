Jin di Sûriyeya nû de: Amadebûnên sînordar û astengiyên zêde ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 25-11-2026 Hêzên Îranê du caran Pênciwênê bombebaran kir Helîkopterek Tirkiyeyê kete xwarê: 5 leşker mirin Nêçîrvan Barzanî: Divê çareserî li ser bingeha rêzgirtina li destûrê be Li dijî du kampên li Hewlêr û Koye êriş Bafil Talebanî: Em ê parastina statûya xwe ya destûrî bikin Mesûd Barzanî: Herêma Kurdistanê nakeve jêr biryarên derveyî destûrê NADA‘yê li dijî tundiyê banga têkoşîna hevpar kir Li Dêrazorê ciwanek ji ber bermahiyên şer mir Li gundewarê Hesekê welatiyek hat qetilkirin Ciwanên Rojava wê meha bê kongreya xwe li dar bixin Ji PDK û YNK‘ê daxuyaniya hevpar: Destkeftiyên herêmê xeta me ya sor e ‘Li Îranê di Mijdarê de herî kêm 81 kes hatin darvekirin‘