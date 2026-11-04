Li Hesekê êrişî bendeke kontrolê kirin

Komekê êrişî bendeke kontrolê ya Hêzên Ewlekariya Hundirîn a li nêzî gundê Um Qesîr ê Hesekê kir.

Li Hesekê êrişî bendeke kontrolê kirin
ROJANE
4 mijdar, 2026   15:09
HESEKÊ
+

Li Hesekê çend kesên li motorsîklêtan siwar bûyî, êrişî benda kontrolê ya Hêzên Ewlekariya Hundirîn a li nêzî gundê Um Qesîr kir. 

Gundê Um Qesîr li ser rêya Til Temir e û girêdayî Hesekê ye. Ew 5 km ji bajarê Hesekê dûr e.

(np)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

YPJ, PYD û Kongra Starê serdana konê sersaxiyê kir

Gotara pêşin

Li Kerkûkê çeteyek DAIŞ’ê hate girtin

Nûçeyên Têkildar

Xwendekarên Girkê û Rimêlanê îro jî li qadan bûn

Xwendekarên Girkê û Rimêlanê îro jî li qadan bûn

5 mijdar, 2026 - 18:46

Li Derayê teqîn: 2 kes birîndar bûn

Li Derayê teqîn: 2 kes birîndar bûn

5 mijdar, 2026 - 10:45

Li Amûdê xwendekar û malbatên wan çalakî kir

Li Amûdê xwendekar û malbatên wan çalakî kir

4 mijdar, 2026 - 14:14

Li Helebê şaneyeke DAIŞ`ê hat girtin

Li Helebê şaneyeke DAIŞ`ê hat girtin

5 mijdar, 2026 - 14:36

Karwaneke din a koçberên Serêkaniyê bi rê ket

Karwaneke din a koçberên Serêkaniyê bi rê ket

5 mijdar, 2026 - 09:59

Kongra Star êrişa li ser xwendekaran şermezar kir

Kongra Star êrişa li ser xwendekaran şermezar kir

5 mijdar, 2026 - 19:19