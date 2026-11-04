Zanîngeha Kobanê 1`ê mijdarê bi şahiyekê pîroz kir

Bi boneya 1’ê Mijdarê, Roja Kobanê ya Cîhanî Rêveberiya Herêma Kobanê û Zanîngeha Kobanê şahiyek li dar xist.

Zanîngeha Kobanê 1`ê mijdarê bi şahiyekê pîroz kir
Zanîngeha Kobanê 1`ê mijdarê bi şahiyekê pîroz kir
Zanîngeha Kobanê 1`ê mijdarê bi şahiyekê pîroz kir
Zanîngeha Kobanê 1`ê mijdarê bi şahiyekê pîroz kir
Zanîngeha Kobanê 1`ê mijdarê bi şahiyekê pîroz kir
Zanîngeha Kobanê 1`ê mijdarê bi şahiyekê pîroz kir
Zanîngeha Kobanê 1`ê mijdarê bi şahiyekê pîroz kir
ROJANE
4 mijdar, 2026   15:51
KOBANÊ
+

Zanîngeha Kobanê bi boneya 1’ê Mijdarê, Roja Kobanê ya Cîhanî şahiyeke pîrozbahiyê li zanîngehê organîze kir.

Di şahiyê de, bi sedan mamoste, xwendekar, rêveber û endamên saziyan, tevgera jin, partiyên siyasî û hunermend amede bûn.

Şahî bi deqeyek rêzgirtin ji bo şehîdên berxwedana Kobanê dest pê kir. Dûre li ser navê Rêveberiya bajarê Kobanê Serdar Eto axivî, ev roja pîroz li giyanên şehîdên berxwedana Kobanê û hemû şehîdên şoreşê pîroz kir û got: “Kobanê ne tenê navê bajarekî ye ji ber ku ev bajar bi berxwedana xwe ya dîrokî îro li seranserî cîhanê tê nasîn. Piştgiriya ku ji bo Kobanê hatî kirin yekitiya neteweyî li Kobanê pêk anî û hişt ku Kobanê di rûpelên dîrokê de bê nivîsandin.”

‛ROJA KOBANÊ YA CÎHANÊ PÊWÎST E BIBE ROJEKE DÎROKÎ’

Têkildarî mijarê li ser navê Koordînasyona Kongra Star Rûken Ehmed axivî û bal kişand ser berxwedana ku li Kobanê qewimî û wiha got: “Roja Kobanê ya Cîhanî pêwîst e bibe rojeke dîrokî, ji ber ku berxwedana ku li Kobanê hatî kirin berxwedaniyeke lehengî û qehremanî bû. Xwendekarên Zanîngeha Kobanê pêwîst e bi xwandina xwe ya zimanê Kurdî xwedî li destkeftiyên berxwedana Kobanê derkevin.” 

Rûken Ehmed wiha dawî li gotina xwe anî: “Ev roja pîroz bi keda gelên çar peçeyên Kurdistanê pêk hat û hiştin ku gotina ew kesên digotin Kobanê ket vala derkevin.”

‛1’Ê MIJDARÊ YEKITIYA NETEWEYÎ XURT KIR’

Fermandarê Lîwaya Kobanê Mehmûd Berxwedan di şahiya 1’ê Mijdarê de axivî û bal kişand ser têkoşêna ku li Kobanê rû dayî û wiha got: “Di destpêkê de em berxwedêr û şehîdên berxwedana Kobanê silav dikin. Îro em bi keda wan li vir jiyan û têkoşîn dikin. Ev roj ruhê yekitiya neteweyî ya Kurd li seranserî çar parçeyên Kurdistanê berçav kir, her wiha ciwanan berê xwe da Kobanê ji bo parastina xaka wê û bi şervanan re li hember çeteyên DAIŞ’ê şer kirin û hin ji wan beriya ku ava Kobanê vexwin gihîştin asta şihadetê. Ji bo wê jî niha erkê me hemûyan e ku em asta berxwedanê û yekitiya neteweyî xurtir bikin.”

Mehmûd Berxwedan ev li gotina xwe zêde kir: “Roja Kobanê ya Cîhanê weke roja hevgirtin û têkoşîna hevbeş a gelan li hemberî DAIŞ`ê tê pênasekirin û bûye sembola berxwedan û bingeha têkbirina DAIŞ’ê û komên terorîst û faşîst . ji bo vê yekê ji me hemûyan tê xwastin em xwedî li welatê xwe derkevin û parastina wê erkê me hemûyan e.”

Piştî bi dawîbûna axaftinan sînevîzyonek li ser berxwedanê û piştgiriya Roja Kobanê ya Cîhanî hat pêşandan .

Di dawiyê de koma hunerê ya Zanîngeha Kobanê stranên gelêrî pêşkêş kirin û şahî bi gerandina govendê bi dawî bû .

(ct/f)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Li Kerkûkê çeteyek DAIŞ’ê hate girtin

Gotara pêşin

Li Dirbêsiyê xwendekaran xwepêşadan li darxistin

Nûçeyên Têkildar

Xwendekarên daxwaza perwerdeya bi zimanê dayikê dikir rastî êrişê hatin

Xwendekarên daxwaza perwerdeya bi zimanê dayikê dikir r...

4 mijdar, 2026 - 12:52

Parêzgarê Hesekê û Serokê Suryanên Artodoks ê Cizîr û Firatê civiyan

Parêzgarê Hesekê û Serokê Suryanên Artodoks ê Cizîr û F...

3 mijdar, 2026 - 20:50

Li Humsê kesek bi guleavêtinê birîndar bû

Li Humsê kesek bi guleavêtinê birîndar bû

4 mijdar, 2026 - 22:30

Di navbera Sûriye û Siûdiyê de peyman hatin îmzekirin

Di navbera Sûriye û Siûdiyê de peyman hatin îmzekirin

5 mijdar, 2026 - 10:10

Li Bûkemal û Derayê pevçûn: 4 kes birîndar bûn

Li Bûkemal û Derayê pevçûn: 4 kes birîndar bûn

5 mijdar, 2026 - 22:21

Xwendekarên Girkê Legê û Çilaxayê daxwaza mafê xwe yê perwerdeyê kir

Xwendekarên Girkê Legê û Çilaxayê daxwaza mafê xwe yê p...

4 mijdar, 2026 - 13:05