Li dijî du kampên li Hewlêr û Koye êriş Bafil Talebanî: Em ê parastina statûya xwe ya destûrî bikin Mesûd Barzanî: Herêma Kurdistanê nakeve jêr biryarên derveyî destûrê NADA‘yê li dijî tundiyê banga têkoşîna hevpar kir Li Dêrazorê ciwanek ji ber bermahiyên şer mir Li gundewarê Hesekê welatiyek hat qetilkirin Ciwanên Rojava wê meha bê kongreya xwe li dar bixin Ji PDK û YNK‘ê daxuyaniya hevpar: Destkeftiyên herêmê xeta me ya sor e ‘Li Îranê di Mijdarê de herî kêm 81 kes hatin darvekirin‘ Şêniyên Til Temirê li dijî buhayê rêya M4 girtin Kongra Star: Têkoşîna bi hişmendiya 25’ê Mijdarê berpirsyariyeke dîrokî ye Mesrûr Barzanî: Biryarên hikumeta navendî ya Iraqê nayên qebûlkirin Li Qamişloyê panel bi boneya 25`ê Mijdarê hat lidarxistin Hikumeta Iraqê çend biryarên nû da Herêma Başûrê Kurdistan jî digre nava xwe