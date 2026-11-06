Li îranê di mehek de herê kên 80 kes hatine darvekirin

Li gorî rapora Dengê Binçavkiriyên Îranê di meha Cotmehê de bi kêmanî 80 kes hatine bidarvekirin û zêdetir 203 kes jî li bajarên cuda cuda yên Rojhilatê Kurdistanê û Îranê hatine binçavkirin û 7 kes jî hatine qetilkirin.

Li îranê di mehek de herê kên 80 kes hatine darvekirin
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
6 mijdar, 2026   16:46
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Dengê Binçavkiriyên Îranê têkildarî binpêkirinên mafê mirovan a li Îran û Rojhilatê Kurdistanê ya di meha Cotmehê de agahî da.

Hate ragihandin ku di meha Cotmehê de li Rojhilatê Kurdistan û Îranê zêdetirî 80 kes li girtîgehên cuda cuda yên Îranê hatine bidarvekirin ku 4 ji van girtiyên siyasî bûn.

Di rapora hate belavkirin de hate ragihandin ku zêdetirî 203 kes li bajarên cuda cuda yên Rojhilatê Kurdistan û Îranê hatine girtin.  Hate diyarkirin ku ev kes piranî Kurd, Belûc, çalakvanên siyasî û sendîkavanin.

Her wiha di dirêjahiya raporê de hate gotin ku 7 welatî jî ji aliyê hêzên Îranê ve di dema serdegirtin û êşkenceyê de hatine qetilkirin.

Etîket:

Gotara berê

Parlamentoya Tirkiyeyê Peymana Mekeyê erê kir

Gotara pêşin

MKG: Darizandina rojnamegeran meha cotmehê jî dewam kir

Nûçeyên Têkildar

Serokê Paraguayê îstîfa kir

Serokê Paraguayê îstîfa kir

5 mijdar, 2026 - 22:08

DYA'ê li Girava Keşm a li Tengava Hurmuzê xist

DYA'ê li Girava Keşm a li Tengava Hurmuzê xist

3 mijdar, 2026 - 11:06

Ji bo bidawîkirina şer diyalogên Îran û Qeterê didomin.. Girêdana bi şertan heye

Ji bo bidawîkirina şer diyalogên Îran û Qeterê didomin....

1 mijdar, 2026 - 11:35

Rûsya li tesîsên enerjî û lojîsîkê yên Ukraynayê xistin

Rûsya li tesîsên enerjî û lojîsîkê yên Ukraynayê xistin

6 mijdar, 2026 - 10:23

Guhertinên li Washington û Tel Aviv ketin rojeva Medyaya Erebî de

Guhertinên li Washington û Tel Aviv ketin rojeva Medyay...

2 mijdar, 2026 - 10:00

Îranê li Girava Qeşemê droneke Amerîkayê xist

Îranê li Girava Qeşemê droneke Amerîkayê xist

4 mijdar, 2026 - 20:14