NY: Divê li Sûriyeyê temsîla pêkhate û jinan bê misogerkirin Îsraîl: Heyanî Hemas û Hizbullah çekên xwe daneynin em xwe ji Sûriyeyê nakişînin Kongra Star: Em li kêleka zarokên xwe ne Girtiyên Apoyî: Divê girtiyên nexweş bêne berdan Medyaya erebî: Guhertinên nû dê bandorê li Lubnan û Kendavê bikin Îranê êrîşî Kuweyt û Bahreynê kir Şêniyên Qamişloyê daxwaz kir ku hikumet mazotê erzan bike Jin: Têkoşîna li dijî tundiyê berpirsyariyeke civakî ye Êşa koçberiyê; Dayikek tenê di nav kavilan de dijî Bihabûna pêdiviyan li Hesekê barê şêniyan giran dike Xwendekarên ji Çilaxayê: Perwerdeya bi kurdî mafekî rewa ye ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 18-11-2026 Li Derayê ciwanek hat kuştin Îsraîlê gundewarê Quneytrayê topbaran kir