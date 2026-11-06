MKG: Darizandina rojnamegeran meha cotmehê jî dewam kir

MKG'ê di rapora xwe ya binpêkirina mafên jinên rojnameger a meha cotmehê de diyar kir ku darizandina rojnamegeran meha cotmehê jî dewam kiriye û hat gotin 7 jinên rojnameger girtîne.

MKG: Darizandina rojnamegeran meha cotmehê jî dewam kir
ROJANE
6 mijdar, 2026   16:50
NAVENDA NÛÇEYNA
+

Komaleya Rojnamegerên Jin a Mezopotamyayê (MKG) rapora xwe ya binpêkirina mafên jinên rojnameger a meha cotmehê eşkere kir. Di raporê de hat gotin rojnamevan li dijî şert û mercên xebatê yên nebaş û newekheviyên ku ji hêla medyaya baviksalar ve têne afirandin, têdikoşin û hat gotin:"Em bang dikin ku zextên dadwerî yên li ser rojnamevanan, êrîşên zayendîparêz, sansûr û polîtîkayên bêcezatiyê bi dawî bibin." 

Di dewamiya raporê de wiha hat gotin:

"Di meha cotmehê de, zext, darizandin û sansûr li dijî rojnamevanan berdewam kirin. Rojnamevan ji ber nûçeyên xwe û nivîsên xwe yên medyaya dîjîtal bi lêpirsîn, binçavkirin û girtinan rû bi rû man. Nûçeyên rojnamevanên jin, yên ku ji bo çapemeniya serbixwe dixebitin, wekî bingehek ji bo tawanbariyan hatin nîşandan. Ev yek jî nîşan dide ku çalakiyên rojnamegeriyê hîna têne krîmînalîzekirin.

Darizandina rojnamevanên ku li ser şîdeta li dijî jinan, îşkence, îstismara zayendî ya zarokan û binpêkirinên din ên mafên mirovan nûçeyan çêdikin, destwerdanek li mafê raya giştî yê agahdarkirinê ye. Cezakirina rojnamevanan a ji ber nûçeyên wan nîşan dide ku dadwerî wekî amûrek zextê li ser çapemeniyê tê bikaranîn. Lêbelê, tevî van hemî pêkanînan, rojnamevan dev ji nivîsandina rastiyê bernadin.

Destdirêjî, gef, hedefgirtin û êrîşên fîzîkî yên li dijî rojnamevanan jî berdewam dikin. Redkirina dozên qanûnî yên derbarê van êrîşan de siyaseta bêcezatiyê xurt dike. Êrîşên zayendîparêz ên ku rojnamevan dema nûçeyan dişopînin pê re rû bi rû dimînin, nîşaneyên zîhniyeta serdest a mêran a di warê rojnamegeriyê de ne. Divê lêpirsînên bi bandor li ser sûcdarên van êrîşan werin kirin û bêcezatî bi dawî bibe.

Rêbazên sansura dîjîtal li dijî çapemeniya azad berdewam dikin. Astengkirina gihîştina malperên nûçeyan û hesabên medyaya dîjîtal ji bo raya giştî zehmet dike. Divê ev sînorkirin werin rakirin û mafê raya giştî yê agahdariyê were misogerkirin.

Rojnamevan her wiha li dijî şert û mercên xebatê yên nebaş û newekheviyên ku ji hêla medyaya baviksalar ve têne afirandin, têdikoşin. Divê ji bo rojnamevanên jin şert û mercên xebatê yên wekhev û ewledar li hember jikarderxistin, binpêkirinên mafên aborî û pêkanînên cudakar werin peydakirin.

Wekî Komeleya Rojnamegerên Jin a Mezopotamyayê, em bang dikin ku zextên dadwerî yên li ser rojnamevanan, êrîşên zayendîparêz, sansûr û polîtîkayên bêcezatiyê bi dawî bibin. Em ê têkoşîna xwe ji bo berdana rojnamevanên girtî û ji bo bidawîkirina krîmînalîzekirina çalakiyên rojnamegeriyê bidomînin. Em ê dengê jinan bilind bikin, rastiyê binivîsin û têkoşîna ji bo çapemeniyek azad berfireh bikin.

 Komaleya Rojnamegerên Jin a Mezopotamyayê (MKG)

 Lîsteya rojnamegerên girtî

 1.Derya Okatan-Rojnameger

2.Hatice Duman – Mudura Karê Nivîsê û Xwediya Rojnameya Atilimê

3.Nadiye Gurbuz – Edîtora Ajansa Nûçeyan a Etkinê (ETHA)

4.Ozden Kinik – Xebatkara TRT'yê

5-Songul Yucel – Derhênera Weşana Giştî ya Kovara Onsozê

6-Îrem Delice  - Nûçegîhana Rojnameya Dengeyê ya Aydinê

7-Tugba Tekerek-Rojnameger"

Etîket:

Gotara berê

Li îranê di mehek de herê kên 80 kes hatine darvekirin

Gotara pêşin

Tehranê beriya danûstandinan şertê pêkanîna gavên pratîkî li Amerîkayê birî

Nûçeyên Têkildar

Li Bûkemal û Derayê pevçûn: 4 kes birîndar bûn

Li Bûkemal û Derayê pevçûn: 4 kes birîndar bûn

5 mijdar, 2026 - 22:21

Xwendekarên Zanîngeha Kobanê êrişa li dijî xwendekaran a li Hesekê şermezar kir

Xwendekarên Zanîngeha Kobanê êrişa li dijî xwendekaran ...

5 mijdar, 2026 - 10:58

Li Derayê teqîn: 2 kes birîndar bûn

Li Derayê teqîn: 2 kes birîndar bûn

5 mijdar, 2026 - 10:45

Li ser sînorê Lubnanê jineke ji Sûriyeyê hat kuştin

Li ser sînorê Lubnanê jineke ji Sûriyeyê hat kuştin

5 mijdar, 2026 - 13:47

Mezlûm Ebdî sersaxî ji malbata şehîd Ciwan Îbrahîm re xwest

Mezlûm Ebdî sersaxî ji malbata şehîd Ciwan Îbrahîm re x...

5 mijdar, 2026 - 16:00

Xwendekarên li Dêrikê xwestin hesabê êrişa li Hesekê were pirsîn

Xwendekarên li Dêrikê xwestin hesabê êrişa li Hesekê we...

5 mijdar, 2026 - 16:41