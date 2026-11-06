Parlamentoya Tirkiyeyê Peymana Mekeyê erê kir

Civata Giştî ya Parlemantoya Tirkiyeyê, Peymana Mekeyê ere kir.

Parlamentoya Tirkiyeyê Peymana Mekeyê erê kir
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
6 mijdar, 2026   14:32
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Parlemantoya Tirkiyeyê projeya qanûna qebûlkirina Peymana Mekayê erê kir.

Ji partiya AKP’ê ya bi serokatiya serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyîp Erdogan, daxuyaniyek hate dayîn û hate gotin ji bo Tirkiye, Erebistana Siûdî û Pakistan di aliyê ewlehiyê de destekê bidin hev, peyman hatiye îmzekirin. Her wiha ew li dijî dewletên dîtir şer nakin û dê hewl bidin şer li herêmê berfireh nebe.

Komîteya Kar û Barên Derve ya parlemantoyê hefteya derbasbûyî projeya qanûnê peymanê erê kiribû.

7`ê Tebaxê Erdogan, serokwezîrê Pakistanê Şahbaz Şerîf û emîrê Erebistana Siûdiyê Mihemed Bîn Selman Peymana Mekeyê îmze kiribû.

(np)

Etîket:

Gotara berê

HRRK kongreya xwe ya 10’emîn li dar dixe

Gotara pêşin

Li îranê di mehek de herê kên 80 kes hatine darvekirin

Nûçeyên Têkildar

Hilbijartinên DYA: Demokrat 237 kursî, Komarger 139 kursî

Hilbijartinên DYA: Demokrat 237 kursî, Komarger 139 kursî

4 mijdar, 2026 - 23:24

Li Hurmuzê mayîn bi keştiyek petrolê ve teqiya

Li Hurmuzê mayîn bi keştiyek petrolê ve teqiya

31 cotmeh, 2026 - 21:47

Li peravên Qeterê keştiyek petrolê hat hedefkirin

Li peravên Qeterê keştiyek petrolê hat hedefkirin

5 mijdar, 2026 - 19:53

Parlamentoya Belçîkayê têkildarî ‘penaberên neqanûnî’ pêşnûmeyek pejirand

Parlamentoya Belçîkayê têkildarî ‘penaberên neqanûnî’ p...

6 mijdar, 2026 - 13:35

Îsraîlê li Xezayê 8 kes kuştin

Îsraîlê li Xezayê 8 kes kuştin

1 mijdar, 2026 - 17:54

Li Fransayê xwendekarên lîseyê banga boykotê kir

Li Fransayê xwendekarên lîseyê banga boykotê kir

1 mijdar, 2026 - 18:18