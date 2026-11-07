Li giraveke Spanyayê rewşa awarte

Piştî ku zêdetirî 3 hezar û 300 penaber gihaştin girava El Hierro ya Spanyayê, rewşa awarte li giravê hat ragihandin.

Li giraveke Spanyayê rewşa awarte
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
7 mijdar, 2026   22:04
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Ji destpêka vê Mijdarê (2026) ve zêdetirî 3 hezar û 300 penaber bi nêzîkî 30 qeyikan xwe gihandin beravên girava El Hierro ku beşek ji arşîpela Giravên Kanaryayê ye. Ji ber vê yekê rewşa awarte li giravê hat ragihandin.

Serokê meclisa giravê Albido Armas ji medyaya Spanyayê re got ku zêdebûna ji nişka ve ya hejmara penaberan bû sedem ku rayedar rewşa awarte ragihînin da ku bersivê bi saziyên hikûmetê yên têkildar re hemahengiyê bikin.

Serokê meclisê diyar kir ku rayedar ji bo bicihkirina demkî ya penaberan dixebite û da zanîn ku şert û mercên li nexweşxaneya giravê gihîştine asteke neguncaw.

(bb)

 

Etîket:

Gotara berê

Hêzeke Îsraîlê bi 14 erebeyan ket gundewarê Quneytrayê

Gotara pêşin

Eisenkot ji bo avakirina hikumeta Îsraîlê hat erkdarkirin

Nûçeyên Têkildar

Netanyahu: Em ji wergirtina alîkariyê ya ji Amerîkayê derbasî hevkariyê dibin

Netanyahu: Em ji wergirtina alîkariyê ya ji Amerîkayê d...

6 mijdar, 2026 - 18:22

Trump: Alîkariyên ji bo Îsraîlê dê dawiya salê rawestin

Trump: Alîkariyên ji bo Îsraîlê dê dawiya salê rawestin

3 mijdar, 2026 - 18:30

Li peravên Qeterê keştiyek petrolê hat hedefkirin

Li peravên Qeterê keştiyek petrolê hat hedefkirin

5 mijdar, 2026 - 19:53

Li Kerkûkê çeteyek DAIŞ’ê hate girtin

Li Kerkûkê çeteyek DAIŞ’ê hate girtin

4 mijdar, 2026 - 15:43

Serokê Paraguayê îstîfa kir

Serokê Paraguayê îstîfa kir

5 mijdar, 2026 - 22:08

DYA'ê li Girava Keşm a li Tengava Hurmuzê xist

DYA'ê li Girava Keşm a li Tengava Hurmuzê xist

3 mijdar, 2026 - 11:06