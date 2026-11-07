Eisenkot ji bo avakirina hikumeta Îsraîlê hat erkdarkirin

Medyaya Îsraîlê ragihand ku Gadi Eisenkot ji bo avakirina hikûmeta nû hat erkdarkirin.

Eisenkot ji bo avakirina hikumeta Îsraîlê hat erkdarkirin
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
7 mijdar, 2026   23:06
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Medyaya Îsraîlê ragihand ku Serokê Îsraîlê Ishaq Herzog îro bi fermî serokê partiya Yesh Atid, Gadi Eisenkot ji bo avakirina hikûmeta nû erkdar kir.

Eisentok, piştî civînên serokê Îsraîlê yên bi nûnerên partî û blokên parlamentoyêo yên di hilbijartinên dawî de kursî bi dest xistine, li şûna hikûmeta Benjamin Netanyahu hat tayînkirin.

Eisenkot ji 120 endamên Knessetê 67 deng qezenc kiribû, lê 46 endamên ku piştgirî dabûn Netanyahu. 

Etîket:

Gotara berê

Li giraveke Spanyayê rewşa awarte

Gotara pêşin

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 08-11-2026

Nûçeyên Têkildar

Di êrişa Ukraynayê de 2 kes hatin kuştin

Di êrişa Ukraynayê de 2 kes hatin kuştin

3 mijdar, 2026 - 23:41

Dadgehên Îranê cezayê darvekirinê li 5 xwepêşanderan birîn

Dadgehên Îranê cezayê darvekirinê li 5 xwepêşanderan birîn

6 mijdar, 2026 - 10:59

Li giraveke Spanyayê rewşa awarte

Li giraveke Spanyayê rewşa awarte

7 mijdar, 2026 - 22:04

Hûsiyan êrişî balafirgehên Demam û Cazan ên Siûdiyê kir

Hûsiyan êrişî balafirgehên Demam û Cazan ên Siûdiyê kir

2 mijdar, 2026 - 20:44

Îranê li Girava Qeşemê droneke Amerîkayê xist

Îranê li Girava Qeşemê droneke Amerîkayê xist

4 mijdar, 2026 - 20:14

Netanyahu: Em ji wergirtina alîkariyê ya ji Amerîkayê derbasî hevkariyê dibin

Netanyahu: Em ji wergirtina alîkariyê ya ji Amerîkayê d...

6 mijdar, 2026 - 18:22