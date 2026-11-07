Hêzeke Îsraîlê bi 14 erebeyan ket gundewarê Quneytrayê

Hêzeke Îsraîlê bi 14 erebeyên leşkerî ket gundê Semedaniyê yê Qunetrayê û bi ser dibistanê de girt.

Hêzeke Îsraîlê bi 14 erebeyan ket gundewarê Quneytrayê
ROJANE
7 mijdar, 2026   21:23
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li gorî SOHR‘ê, hêzeke Îsraîlê bi 14 erebeyên leşkerî ket gundê Semedaniyê yê rojavayê Qunetrayê. 

SOHR‘ê destnîşan kir ku hêza derbasî gund bû, bi ser dibistana gund de girt û deryên wê şikandin. Der barê vê sedema ketina dibistanê û dema ku lê mayî de agahî nehatin belavkirin.

Di nava rojê de jî hêzên Îsraîlê ku li herêma Ruqadê ya gundewarên Derayê bi cih bû, bi tankan derdora gundê Cumlê yê Derayê topbaran kir.

(bb)

Etîket:

Gotara berê

DYA têkildarî Başûrê Kurdistanê daxuyanî da: Bi awayekî avaker bixebitin!

Gotara pêşin

Li giraveke Spanyayê rewşa awarte

Nûçeyên Têkildar

‘YNK‘ê xwe ji hikûmetê vedikişîne‘

‘YNK‘ê xwe ji hikûmetê vedikişîne‘

5 mijdar, 2026 - 19:20

Xelkê Girkê Legê: Em fitneyê qebûl nakin

Xelkê Girkê Legê: Em fitneyê qebûl nakin

6 mijdar, 2026 - 06:25

Yekitiya Xwendekarên Welatparêz: Tu kes nikare bi zorê xwendekaran bê deng bike

Yekitiya Xwendekarên Welatparêz: Tu kes nikare bi zorê ...

5 mijdar, 2026 - 14:32

Li Helebê şaneyeke DAIŞ`ê hat girtin

Li Helebê şaneyeke DAIŞ`ê hat girtin

5 mijdar, 2026 - 14:36

Li gundewarê Amûdê bahoz, baran û zîpik

Li gundewarê Amûdê bahoz, baran û zîpik

6 mijdar, 2026 - 18:53

Li herêma Cizîrê pîşesazî û astengiyên li pêş wê

Li herêma Cizîrê pîşesazî û astengiyên li pêş wê

7 mijdar, 2026 - 02:50