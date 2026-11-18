Li Ceremanayê endamekî hêzên ewlekariyê hat kuştin û 3 birîndar bûn Gerînendeyê Perwerdeyê bi mamosteyên Til Temirê re civiya Bi boneya 25`ê Mijdarê li Dirbêsiyê û Amûdê çalakî hatin lidarxistin Komxebata diyalogê bi dawî bû Katz gefa dagirkirinê li Libnan, Sûriye û Xezeyê xwarin KNK’ê girtin û binçavkirina siyasetmedarên Kurd şermezar kir Xwendekarên Zanîngeha Rojava dest bi kampanyaya îmzeyan kir Dadgeha Iraqê biryara girtina Partiya Ciwanên Êzidî da misogerkirin mafên jinan di destûrê de hate nîqaşkirin Li Çînê Jinping û Pûtîn li hev civiyan Li Colanê dengê teqînan hat bihîstin Mîhrîcana Fîlman a Rojava di roja xwe ya 6`an de didome TAJÊ û SMJÊ ji 54 sazî û dewletan re name şand Komîsyona Çavderî û Şopandina Aştiyê ya Jinan hat avakirin