Li Ewropayê pêlek nû ya gefên bombeyî

Rayedarên Ewropî ragihandku pêleke gefên bombeyî yên derewîn, geştên hewayî û saziyên medyayê kirine armanc û bûne sedema têkçûneke berfireh.

Li Ewropayê pêlek nû ya gefên bombeyî
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
6 mijdar, 2026   19:55
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li hejmarek dewletên Ewropayê pêleke nû ya gefên hebûna bombeyan bi dehan geştên hewayî û saziyên medyayê kirine armanc. Wê jî hişt ku hejmarek balafir rêveçûna xwe biguherin û navendên çapemeniyê yên Ireland û Britanyayên werin valakirin.

Aliyê ku navê “Çekdarên Dewleta Mêran” li xwe kiriye hin gef girtin ser xwe, lê rayedaran hîna girêdana wê bi tu aliyeke naskirî re piştrast nekiriye

Desteyên balafir û ewlehiyê li hejmarek dewletan di nav de Fransa, Çek, Danîmark, Bulgaristan û Macaristanê ragihand ku tedbîrên pêşîlêgir girtine, wekî şandina balafirên şer ên leşkerî ji bo hevrêtîkirina balafiran geştan û guhertina rêya hin geştên asîmanî. Paşê hat diyarkirin ku hemû hişyarî derew derketin û tu teqemenî nehatin dîtin.

(f)

Etîket:

Gotara berê

PYD: Divê Partiyên Kurdî bi hestê welatparêzî û biratî tevbigerin

Gotara pêşin

‘Axaftina li ser belavbûna leşkerî li Siûdiyê hîna zû ye’

Nûçeyên Têkildar

Li peravên Qeterê keştiyek petrolê hat hedefkirin

Li peravên Qeterê keştiyek petrolê hat hedefkirin

5 mijdar, 2026 - 19:53

Di girtîgehên Îranê de êşkenceyên li jinan tê kirin

Di girtîgehên Îranê de êşkenceyên li jinan tê kirin

3 mijdar, 2026 - 10:55

Li Fransayê bi sed hezaran kes amadekariyên daketin li kolanan dikin

Li Fransayê bi sed hezaran kes amadekariyên daketin li ...

5 mijdar, 2026 - 13:27

Îranê li Girava Qeşemê droneke Amerîkayê xist

Îranê li Girava Qeşemê droneke Amerîkayê xist

4 mijdar, 2026 - 20:14

Li Amerîkayê helîkopterek ket xwarê

Li Amerîkayê helîkopterek ket xwarê

5 mijdar, 2026 - 10:59

Rejîma Îranê 24 sal cezayê girtîgehê li 3 kesan birî

Rejîma Îranê 24 sal cezayê girtîgehê li 3 kesan birî

4 mijdar, 2026 - 23:16