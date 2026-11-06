PYD: Divê Partiyên Kurdî bi hestê welatparêzî û biratî tevbigerin

PYD’ê bal kişand ser erk û berpirsiyariyên aliyên siyasî yên li Başûrê Kurdistanê û got: “Rewşa siyasî ya heyî berpirsiyariyek dîrokî ya hevpar dixe ser her du partiyên Kurdî daku destkeftiyên gelê Kurd biparêzin.”

PYD: Divê Partiyên Kurdî bi hestê welatparêzî û biratî tevbigerin
ROJANE
6 mijdar, 2026   19:20
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD’ê derbarê nakokiyên di navber partiyê Kurd ên li başûrê Kurdistanê li ser malpera xwe daxuyanî da.

PYD’ê anî ziman ku gavên siyasî yên bêy lihevkirinê, nakevin xizmeta gelê Kurd.

PYD’ê destnîşan kir ku rewşa siyasî ya heyî berpirsiyariyek dîrokî ya hevpar dixe ser her du partiyên Kurdî daku destkeftiyên gelê Kurd biparêzin û ev got: “Di vê dema hesas de ku qonaxa dîrokî ya û yekîtiya neteweyî ya Kurd û lihevkirin ferzên neteweyî dike.

Di berdewamiya daxuyaniyê de PYD’ê ev got: “Gavên siyasî yên bêyî lihevkirinê nakeve xizmeta gelê me û dibe ku pozîsyona Kurdan li herêmê, Iraqê û tevahiya Kurdistanê qels bike.”

PYD bang li aliyên kurdî kir ku bi hestên welatparêzî û biratiyê tev bigerin û rê bidin diyalog û lihevkirinê.

Etîket:

Gotara berê

HRRK’ê kongreya xwe ya 10’emîn bi dawî kir

Gotara pêşin

Li Ewropayê pêlek nû ya gefên bombeyî

Nûçeyên Têkildar

Li Helebê şaneyeke DAIŞ`ê hat girtin

Li Helebê şaneyeke DAIŞ`ê hat girtin

5 mijdar, 2026 - 14:36

Ji ber mayin û rewşa ewlehiyê derketina karwanan dereng dimîne

Ji ber mayin û rewşa ewlehiyê derketina karwanan dereng...

5 mijdar, 2026 - 11:50

Xwendekarên daxwaza perwerdeya bi zimanê dayikê dikir rastî êrişê hatin

Xwendekarên daxwaza perwerdeya bi zimanê dayikê dikir r...

4 mijdar, 2026 - 12:52

Karwaneke din a koçberên Serêkaniyê bi rê ket

Karwaneke din a koçberên Serêkaniyê bi rê ket

5 mijdar, 2026 - 09:59

Li gundewarê Amûdê bahoz, baran û zîpik

Li gundewarê Amûdê bahoz, baran û zîpik

6 mijdar, 2026 - 18:53

Li Humsê kesek bi guleavêtinê birîndar bû

Li Humsê kesek bi guleavêtinê birîndar bû

4 mijdar, 2026 - 22:30