Cotkar dibêjin tîmên rakirina mayinan pereyan ji wan dixwazin Heyeta Îmraliyê ya DEM Partiyê bi Wezîrê Edaletê re hevdîtin kir Serokê Meclisa Tirkiyeyê ji bo Komîsyona Çavderiyê ji partiyan re nivîs şand Leyla Qereman: Em bi hev re li dijî tundiyê tê bikoşin û Sûriyeya demokratîk ava bikin Li Kerkûk û Nînowayê 2 çeteyên DAIŞ`ê hatin girtin Encûmena Dadweriyê daxwaza girêdana bi destûrê ji Bexda û Hewlêrê kir Meclisa Malbatên Şehîdan bi daxuyaniyekê tundiya li dijî jinan şermezar kir Ji Zeydî daxuyaniyeke din li dijî Başûrê Kurdistanê HPJ: Em bi yekîtiya jinan nasname û îradeya civakê biparêzin Tirkiyê bandora xwe ya herêmî berfireh dike û Netanyahu gefan li Îranê dixwe Bayik: Li pêşiya me pêşxistina sîstema demokratîk û konfederaslîzma demokratîk heye Hediye Yusif: Ji bo misogerkirina mafên jinan di destûrê de yekitiya jinan şert e Şêniyên Hesekê ji bo xwegermkirinê pêlav û plastîkan dişewitînin Jin di Sûriyeya nû de: Amadebûnên sînordar û astengiyên zêde