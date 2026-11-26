DEM Partî: Divê statuya destûrî ya Herêma Kurdistanê were parastin PE’yê rêkeftina Şam û QSD’ê pêşwazî kir Li Dêrazorê mayînek bi erebeya hêzên ewlehiyê de teqiya 27'ê Mijdarê li gelek bajaran hat pîrozkirin Li Hesekê li dijî dewriyeya Hêzên Ewlekariya Hundirîn êriş: Welatiyek şehîd bû Civîna Desteya Ewlehiya Neteweyî bi dawî bû Erebistana Siûdî: Hûsiyan êrişî parzûngeha Cazanê kir Zeydî: Artêşa hevpar a Iraqê wê li ser sînor bicih bibe Şêniyên Til Temir, Zirgan û Dirbêsiyê 27'ê Mijdarê pîroz kir Li Kobanê meşa piştgiriya Başûrê Kurdistanê Li Qamişloyê piştigiriya bi gelê Başûrê Kurdistanê hat nîşandan Iraqê dest bi girtina deriyên sînor ên 'nefermî' kir Îlham Ehmed bû endama Meclisa Gel Ji bo daxwazên şêniyên Efrînê bi beşdariya Îlham Ehmed komxebatek hat lidarxistin