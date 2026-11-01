Hêzên Îsraîlê li gundewarê Quneytrayê benda kontrolê danîn

Hêzên Îsraîlê li gundewarê Quneytrayê bendsa kontrolê danîn û rêwiyan rawestandin û lêgerîn kirin.

Hêzên Îsraîlê li gundewarê Quneytrayê benda kontrolê danîn
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
1 mijdar, 2026   11:59
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Hêzên Îsraîlê li ser rêya Eyn El Beyda-Cubeta El Xeşab li gundewarê Quneytrayê benda kontrolê ya leşkerî danîn û hejmarek rêwiyan rawestandin û lêgerîn kirin.

Duh hêzên Îsraîlî ji 4 kesên ku li benda kontrolê ya di navbera bajarokên Xan Arnabeh û Ufanya li gundewarê Quneytrayê de girtibûn 2 berdan, lê çarenûsa 2 kesên din hîn ne diyar e.

(k)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

YRA`yê  Roja Çapemeniya Suryanî pîroz kir

Nûçeyên Têkildar

Balafirên şer ên Fransa û Brîtanyayê tetbîqatek hevbeş pêk anî

Balafirên şer ên Fransa û Brîtanyayê tetbîqatek hevbeş ...

23 cotmeh, 2026 - 18:09

UNICEF: Li Xezayê tevî agirbestê jî 351 zarok mirine

UNICEF: Li Xezayê tevî agirbestê jî 351 zarok mirine

23 cotmeh, 2026 - 17:37

Rejîma Îranê 9 sal cezayê girtîgehê li mamosteyekî birî

Rejîma Îranê 9 sal cezayê girtîgehê li mamosteyekî birî

30 cotmeh, 2026 - 20:00

Di êrişên li ser Xezayê de 3 kes hatin kuştin

Di êrişên li ser Xezayê de 3 kes hatin kuştin

24 cotmeh, 2026 - 22:58

Rageşiya di navbera Îran û DYA`yê û hilbijartinên Îsraîl rojeva medyaya erebî ye

Rageşiya di navbera Îran û DYA`yê û hilbijartinên Îsraî...

31 cotmeh, 2026 - 10:02

Trump: Şerê li dijî Îranê dibe ku di demeke nêz de bi dawî bibe

Trump: Şerê li dijî Îranê dibe ku di demeke nêz de bi d...

30 cotmeh, 2026 - 16:41