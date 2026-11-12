 Li dijî bajarê Sîrîk ê Îranê êriş

Medyaya Îranê daxuyand ku bajarê Sîrîk ê başûrê welêt hat bombebarankirin, teqîn çêbûn û hîna zerar an jî windahî diyar nebûne.

 Li dijî bajarê Sîrîk ê Îranê êriş
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
12 mijdar, 2026   23:41
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Ajansa nûçeyan a IRNA’yê ya Îranê ku agahiyên xwe dispêre çavkaniyên fermî ragihand ku bajarê Sîrîkê yê parêzgeha Hormozganê ya başûrê welêt hat bombebarankirin. IRNA’yê destnîşan kir ku êriş leşkerî ye, lê qebareya zerar an jî çêbûna windahiyan aşkera nekir.

Ajansa nûçeyan a Fars’ê jî bi bîr xist ku dengê teqîna cuda li bajarekê girêdayî parêzgeha Hormozganê di saetên borî de hat bihîstin, lê hîna xwezaya teqîn û sedemên wê nehatine zelalkirin.

Ajansê diyar kir ku hin çavkaniyan texmîn kir ku dengê hatiye bihîstin ji ber guleavêtinên hişyarî ber bi keştiyan li Tengava Hurmuzê bin pê kiriye, be.

Artêşa Îranê ragihandibû ku 2 keştiyên petrolê yên binpêker li tengavê hatibûn teqandin.

(f)

Etîket:

Gotara berê

 Îsraîlê daristana Berîqa ya Quneytîrayê topbaran kir

Nûçeyên Têkildar

Li îranê di mehek de herê kên 80 kes hatine darvekirin

Li îranê di mehek de herê kên 80 kes hatine darvekirin

6 mijdar, 2026 - 16:46

Malpereke Îsraîlê: Amadekariyên derbaskirina hêzekê ji bo nav Xezayê tên kirin

Malpereke Îsraîlê: Amadekariyên derbaskirina hêzekê ji ...

9 mijdar, 2026 - 12:25

Li Japonyayê bi pileya 5,7 erd hejiya

Li Japonyayê bi pileya 5,7 erd hejiya

8 mijdar, 2026 - 11:24

Guhertinên li DYA`ê û aloziyên herêmî rojeva medyaya Erebî bû

Guhertinên li DYA`ê û aloziyên herêmî rojeva medyaya Er...

11 mijdar, 2026 - 09:26

Li Tengava Hurmizê 3 keştî hatin hedefgirtin

Li Tengava Hurmizê 3 keştî hatin hedefgirtin

8 mijdar, 2026 - 11:28

Netanyahu: Em ji wergirtina alîkariyê ya ji Amerîkayê derbasî hevkariyê dibin

Netanyahu: Em ji wergirtina alîkariyê ya ji Amerîkayê d...

6 mijdar, 2026 - 18:22