Li Dêrazorê 227 kes bi jehrî ketin

Gerînendetiya Tenduristiyê ya Dêrazorê diyar kir ku 227 kes ji xwarinê bi jehrî ketin.

Li Dêrazorê 227 kes bi jehrî ketin
ROJANE
1 mijdar, 2026   12:08
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li gorî agahiyên Gerînendetiya Tenduristiyê li bajarê Dêrazorê 227 kes bi xwarinê jehrî ketin.

Li gorî agahiyên ku ajansa Sana dane, Gerînendeyê Tenduristiyê yê Dêrazorê Nesir El Xelef da zanîn ku rewşên ku derketin di navbera navîn û sivik de ye, kesên ku bi jehriyê ketine sewqî nexweşxaneyên Dêrazorê ya Wetenî û ya Şehîd Ehmed Taha El Hiwêydî hatine kirin

Duh (31 Cotmeh) li Dêrazorê piştî xwarin ji 2 xwaringehên li bajêr 160 kes bi jehrî ketin, piştre bîlanço bp 227 kes.

(sb)

Etîket:

Gotara berê

Hêzên Îsraîlê li gundewarê Quneytrayê benda kontrolê danîn

Gotara pêşin

MSD: Divê piştevaniya Kobanê nû bibe û bibe bingeha xêzkirina soberoja Sûriyeyê

Nûçeyên Têkildar

Siyasetmedar Ezher Ehmed: Divê pirrengiya siyasî ya Sûriyeyê bê misogerkirin

Siyasetmedar Ezher Ehmed: Divê pirrengiya siyasî ya Sûr...

1 mijdar, 2026 - 02:55

Îsraîlê 4 kes li Quneytîrayê girtin

Îsraîlê 4 kes li Quneytîrayê girtin

31 cotmeh, 2026 - 21:26

TEV-DEM û Meclisa Jinan a TEV-DEM`ê ji bo Roja Kobanê daxuyanî dan

TEV-DEM û Meclisa Jinan a TEV-DEM`ê ji bo Roja Kobanê d...

1 mijdar, 2026 - 14:21

Piştî kêmbûna lehiyê li gundewarê Serêkaniyê termê kesekî hat dîtin

Piştî kêmbûna lehiyê li gundewarê Serêkaniyê termê kese...

30 cotmeh, 2026 - 15:31

Hikumeta Iraqê: Di demeke nêzîk de dê boriyên petrolê bikişîne Banyasê

Hikumeta Iraqê: Di demeke nêzîk de dê boriyên petrolê b...

29 cotmeh, 2026 - 21:33

Li Kobanê berhevkirina zeytûnan dest pê kir

Li Kobanê berhevkirina zeytûnan dest pê kir

30 cotmeh, 2026 - 07:55