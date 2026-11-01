YRA`yê  Roja Çapemeniya Suryanî pîroz kir

Yekîtiya Ragihandina Azad salvegera (YRA) salvegera 177emîn a Roja Rojnamegeriya Suryanî li rojnamevanên Suryanî pîroz kir û diyar kir ku azadiya rojnamegeriyê kevirê bingehîn ê avakirina civakek demokratîk e.

YRA`yê  Roja Çapemeniya Suryanî pîroz kir
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
1 mijdar, 2026   11:55
NAVENDA NÛÇEYAN
+

YRA`yê  îro, bi boneya salvegera 177emîn a Roja Rojnamegeriya Suryanî daxuyaniyek weşan û pîrozbahî li tevahiya gelê Suryanî û bi taybetî li rojnamevan û saziyên medyayê kir.

Berî 177 salan hijmara yekem ya rojnameya Zahrira DêBahra (Tîrêjên Ronahiyê) ya Sûryanî derket û roj bûye roja Rojnamegeriya Sûryanî.

YRA`yê di daxuyaniya xwe de pêşengên rojnamegeriya Suryanî û şehîdên medyaya azad bi bîr anîn û hewildan û qurbaniyên wan di lêgerîna azadiya ramanê de dilav kir.

Her wiha bal kişand ser rola niha ya rojnamevanên Suryanî di ragihandina rastiyê, parastina azadiya ramanê, pêşvebirina çanda pirrengiyê û xurtkirina nirxên jiyana hevbeş û biratiyê di navbera pêkhateyên cûda yên civakê de

YRA`ê di dawiya daxuyaniya xwe de  piştgiriya xwe ya berdewam ji bo erkê medyaya azad û berpirsiyar bi nîşan da û da zanîn ku azadiya çapemeniyê kevirê bingehîn ê avakirina civakek demokratîk û piralî ye.

(k)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Ji bo bidawîkirina şer diyalogên Îran û Qeterê didomin.. Girêdana bi şertan heye

Gotara pêşin

Hêzên Îsraîlê li gundewarê Quneytrayê benda kontrolê danîn

Nûçeyên Têkildar

Hêzên Îsraîlê li gundewarê Quneytrayê benda kontrolê danîn

Hêzên Îsraîlê li gundewarê Quneytrayê benda kontrolê danîn

1 mijdar, 2026 - 11:59

Li Idlibê di pevçûnekê de çekdarî Fransî hat kuştin

Li Idlibê di pevçûnekê de çekdarî Fransî hat kuştin

28 cotmeh, 2026 - 20:53

SOHR: Di pevçûnên li gundewarê Şamê de 7 kes mirin

SOHR: Di pevçûnên li gundewarê Şamê de 7 kes mirin

23 cotmeh, 2026 - 12:55

Li ser dêreke li Urdunê êriş pêk hat hin kes hatin kuştin

Li ser dêreke li Urdunê êriş pêk hat hin kes hatin kuştin

23 cotmeh, 2026 - 15:42

Heftename: Sûriye di navbera pirsgirêkên ewlehiya neteweyî û jinûve avakirinê de

Heftename: Sûriye di navbera pirsgirêkên ewlehiya netew...

25 cotmeh, 2026 - 07:50

Li Hurmuzê mayîn bi keştiyek petrolê ve teqiya

Li Hurmuzê mayîn bi keştiyek petrolê ve teqiya

31 cotmeh, 2026 - 21:47