Guhertinên li Washington û Tel Aviv ketin rojeva Medyaya Erebî de

Rojnameyên erebî li ser hilbijartinên navîn ên Dewletên yekbûyî yê  Amerîkayê (DYA) û bandorên wan li ser rêveberiya Trump, her wiha rola zêde ya partiyên ereb di qada siyasî ya Îsraîlê de û bandora wan li ser avakirina hikûmeta siberojê nivîsîn.

Guhertinên li Washington û Tel Aviv ketin rojeva Medyaya Erebî de
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
2 mijdar, 2026   10:00
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Rojnameyên erebî yên îro li ser hilbijartinên navîn ên DYA`ê û bandorên wan li ser rêveberiya Trump, her weha rola zêde ya partiyên ereb di peyzaja siyasî ya Îsraîlê de û bandora wan li ser avakirina hikûmeta siberojê nivîsîn.

Di derbarê karûbarên DYA` de, rojnameya El Xelîc li ser hilbijartinên kongreyê yên navîn nivîsî, bi sernavê gotara xwe "Di Navbera Qutîya Dengdanê û Pereyan de", ku balê dikişîne ser bandora pereyên siyasî di kampanyayên hilbijartinê de. Ev di nav milyaran dolarên ku ji hêla kesên dewlemend, şîrket û komên lobiyê ve têne xerc kirin da ku bandorê li hilbijartinên dengdêran bikin de tê.

Rojnameyê diyar kir ku "welatiyê Amerîkî di navbera hevsengiya pereyên ku ji hêla sermayedarên pîşesaziyê yên mezin, kesên dewlemend û lobiyan ve têne bikar anîn, ku siyasetmedaran dikirin û wan dixebitînin da ku berjewendiyên xwe di saziyên qanûndanînê de bi dest bixin û hêza xwe ya îfadekirina berjewendî û fikarên xwe de şaş dimîne."

Rojnameya El Şerq El Ewsat, di gotareke bi sernavê "Serokek ji Derveyî Qutîkê" de, behsa kesayetiya Trump û şêwaza wî ya rêvebirina siyaseta Amerîkî û têkiliyên navneteweyî kir û destnîşan kir ku "di demokrasiyan de adet e ku mirovên bihêz werin cezakirin; wan ji holê rakin an jî azwerî û zêdegaviyên wan werin sînordarkirin."

ROLA SIYASÎ YA BILINDBÛNA PARTIYÊN EREB LI ÎSRAÎLÊ

Derbarê karûbarên Îsraîlê de, rojnameya El Ereb a li Londonê, di gotareke bi sernavê "Lîsteya Hevbeş: Gelo Piştgiriya Eisenkot dê Siyasetên Îsraîlê Biguherîne?" de, bal kişand ser hilbijartinên Îsraîlê û rola siyasî ya bilindbûna partiyên Ereb di nav wan de.

Gotarê destnîşan kir ku "piştgiriya partiyên Ereb li Îsraîlê ji bo Gadi Eisenkot ne tenê gavek e ji bo dûrxistina Benjamin Netanyahu ji desthilatdariyê, lê belê hewldanek e ji bo veguherandina giraniya parlemanî ya welatiyên Ereb ên Îsraîlê bo xalek zextê li ser hikûmeta siberojê."

(k)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

1‘ê Mijdarê Viyanayê hat pîrozkirin

Gotara pêşin

Li Qamişloyê xwendekaran daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kir

Nûçeyên Têkildar

Îranê gefa bersivdayîna êrişan xwar û li 4 keştiyên neftê xist

Îranê gefa bersivdayîna êrişan xwar û li 4 keştiyên nef...

31 cotmeh, 2026 - 10:56

Li Tengava Hurmizê balafirek bêmirov hat xistin

Li Tengava Hurmizê balafirek bêmirov hat xistin

29 cotmeh, 2026 - 12:16

Pentagon: Di şerê li dijî Îranê zêdetirî 47 milyar dolar hatiye xerckirin

Pentagon: Di şerê li dijî Îranê zêdetirî 47 milyar dola...

28 cotmeh, 2026 - 09:31

Rejîma Îranê 9 sal cezayê girtîgehê li mamosteyekî birî

Rejîma Îranê 9 sal cezayê girtîgehê li mamosteyekî birî

30 cotmeh, 2026 - 20:00

Di rojnameyên erebî de hilbijartinên Îsraîlê

Di rojnameyên erebî de hilbijartinên Îsraîlê

29 cotmeh, 2026 - 10:17

Li Tehranê civîna çaralî dest pê kir

Li Tehranê civîna çaralî dest pê kir

26 cotmeh, 2026 - 19:01