Li Tengava Hurmizê agir bi du keştiyan ket

Artêşa Pasdaran ya Îranê ragihand, şeva borî li başûrê Tengava Hurmizê du keştiyên neftê bi mayînên deryayî ketin û şewitîn.

Li Tengava Hurmizê agir bi du keştiyan ket
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
12 mijdar, 2026   13:33
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Artêşa Pasdaran ya Îranê diyarkir şeva borî du keştiyên neftê dema ku dixwestin li başûrê Tengava Hurmizê re derbas bibin, xwe li mayînên deryayî dane û teqiyane.

Hat gotin ku di nava her du keştiyan de zêdetirî 4 milyon bermîl neft heye û agir pêketine.

Her wiha hatiye diyarkirin dema keştiyek rakêşanê ji bo alîkariyê xwest nêzî keştiya yekem bibe, ew jî bi mayînekê ket, teqiya û agir pê ket.

Artêşa Pasdaran hişyarî da ku her keştiyek dema sîstema xwe ya deryavanî li Tengava Hurmizê bigire û bixwaze bi hemahengiya artêşa Amerîkayê tengavê derbaske, wê rûbirûyê heman çarenûsê bibe.”

Etîket:

Gotara berê

Xwendekaran: Em ê heta naskirina perwerdeya bi zimanê kurdî li ser pêyan bin

Gotara pêşin

Bi boneya 25`ê Mijdarê li Tirbespiyê civînek pêk anîn

Nûçeyên Têkildar

Li Bulgaristanê qeza: 12 kes mirin

Li Bulgaristanê qeza: 12 kes mirin

10 mijdar, 2026 - 22:58

Li girava Qeşmê teqîn rû dan

Li girava Qeşmê teqîn rû dan

7 mijdar, 2026 - 23:50

Xwendekar û mamoste li Fransayê dê careke din dakevin qadan

Xwendekar û mamoste li Fransayê dê careke din dakevin q...

10 mijdar, 2026 - 11:52

Nûnerên DYA`yê Witkoff û Kushner gihaştin Moskovê

Nûnerên DYA`yê Witkoff û Kushner gihaştin Moskovê

12 mijdar, 2026 - 10:52

Îsraîlê li bajarokên Lubnanê da

Îsraîlê li bajarokên Lubnanê da

8 mijdar, 2026 - 23:46

Parastina mîrateya Sûriyeyê û siberoja doza filistîniyan di rojnameyên erebî de

Parastina mîrateya Sûriyeyê û siberoja doza filistîniya...

12 mijdar, 2026 - 09:53