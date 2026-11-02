Li Qamişloyê xwendekaran daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kir

Xwendekarên li Qamişloyê ji bo daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî xwepêşandan li dar xist û daxwaza parastina mafê perwerdeya bi zimanê kurdî kir.

Li Qamişloyê xwendekaran daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kir
Li Qamişloyê xwendekaran daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kir
Li Qamişloyê xwendekaran daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kir
Li Qamişloyê xwendekaran daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kir
ROJANE
2 mijdar, 2026   11:21
QAMIŞLO
+

Xwendekarên dibistanên li bajarê Qamişlo, ji bo redkirina biryara Wezareta Perwerde û Fêrkirinê ya hikumeta veguhêz a Sûriyeyê ya têkildarî sînordarkirina perwerdeya bi zimanê kurdî û dayîna tenê 3 saetan di hefteyekê de, xwepêşandan organîze kir.

Xwepêşandan ji Çerxerêya Osman Sebrî dest pê kir heta avahiya Gerînendetiya Perwerdeyê ya li naverasta bajêr berdewam kir, di xwepêşandanê xwe xwendekaran bang li rakirina biryarê ji holê û sererastkirin wê kir.

Beşdarvanên xwepêşandanê dan zanîn ku bi vê biryarê zimanê kurdî ji perwerdeyê tê dûrxistin, daxwaza perwerdeya bi materyalên zimanê kurdî û naskirina destûrî ya bi zimanê kurdî wekî zimaneke fermî li herêmê kirin.

Xwepêşandan bi berzkirina sloganên der barê parastina mafê zimanê kurdî û misogerkirina perwerdeya bi zimanê kurdî bi dawî bû.

Ji dawiya Tebaxa borî ve ji bo perwerdeya bi kurdî li Qamişlo, Hesekê û bajarên din ên Rojava çalakî tên lidarxistin.

(sb)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Guhertinên li Washington û Tel Aviv ketin rojeva Medyaya Erebî de

Gotara pêşin

Dadgeha Îranê cezayê darvekirina 4 xwepêşanderan erê kir

Nûçeyên Têkildar

Xebatên tamîrkirina stasyona Elokê bi dawî bûn; ji sibe ve av tê berdan

Xebatên tamîrkirina stasyona Elokê bi dawî bûn; ji sibe...

30 cotmeh, 2026 - 22:33

Serfiraz di hunera xwe de text bi kar tîne

Serfiraz di hunera xwe de text bi kar tîne

1 mijdar, 2026 - 05:35

Leşkerên Tirk li ser sînor îşkence li 3 jinan kirin

Leşkerên Tirk li ser sînor îşkence li 3 jinan kirin

30 cotmeh, 2026 - 21:03

Xwendekar: Em ê ji bilî zimanê dayikê bi tu zimanekî din nexwînin

Xwendekar: Em ê ji bilî zimanê dayikê bi tu zimanekî di...

31 cotmeh, 2026 - 02:50

Parêzgarê Hesekê û nûnera WHO’yê rewşa tenduristiyê nîqaş kirin

Parêzgarê Hesekê û nûnera WHO’yê rewşa tenduristiyê nîq...

1 mijdar, 2026 - 18:05

Li gundewarê Til Birak 4 zarok noqî avê bûn

Li gundewarê Til Birak 4 zarok noqî avê bûn

31 cotmeh, 2026 - 14:23