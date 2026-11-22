Di depoyeke çekan li gundewarên Ceblê teqînek rû da Meclisa Xwendekarên Zanîngeha Rojava: Li zanîngehê 25 xwendekar birîndar bûn Siûdî bi balafirên şer Yemenê bombebaran kir Heyeta Îmraliyê ya DEM Partiyê çû Girava Îmraliyê Li Sûriyeyê bareke çekên qaçax hat desteserkirin Li Hesekê, Til Temirê û Dirbêsiyê çalakiyên 25`ê Mijdarê Li gundewarê Dêrazorê leşkerek mir 2 jî birîndar bûn Li Qamişloyê mêran li dijî tundiya li ser jinan daxuyaniyek dan Dezgeha Dijî Terorê li Kerkukê çekên bermahiyên DAIŞ`ê desteser kir Koma Darsî ya Hesekê dê şanoyekê li hemû herêmên Cizîrê pêşkêş bike Di qezaykê de li ser rêya Hums-Tertûsê kesek mir û yek birîndar bû Di pevçûnên li gundewarê Dêrazorê de 3 kes birîndar bûn Koçberên li Kampa Newroz li hember sermayê bê çare ne Bi hezaran koçberên ji Siwêdayê bi zivistaneke duyemîn re rû bi rû ne