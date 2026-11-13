Di êrişa Ûkraynayê de 4 kes hatin kuştin

Wezareta Parastinê ya Rûsyayê ragihand ku di tevahiya şevê de 1.198 balafirên bêmirov ên Ûkraynayê hatin xistin. Hat diyarkirin ku di êrişên li ser herêma Volgograd de 4 kesan jiyana xwe ji dest dan.

Di êrişa Ûkraynayê de 4 kes hatin kuştin
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
13 mijdar, 2026   11:53
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Wezareta Parastinê ya Rûsyayê roja îniyê daxuyanî da û diyar kir ku di tevahiya şevê de 1.198 balafirên bêmirov ên Ûkraynayê hatin xistin. Rayedarên herêmî ragihandin ku di encama êrişan de li herêma Volgograd 4 kesan jiyana xwe ji dest dan.

Şaredarê Moskowê Sergey Sobyanin jî li ser bernameya Max a girêdayî Rûsyayê, daxuyanî da û got, ji şeva pêncşemê heta sihara îniyê 467 balafirên bêmirov gihiştin herêma Moskowê û ji vane beşekî mezin ji aliyê sîstemên parastina hewayî ve hatin bêbandorkirin.

Daxuyaniya têkildarî êrişan roja piştî hevdîtina nûnerên taybet ên Serokê Dewletên Yekbûyî yên Emerîkayê (DYE) Donald Trump Steve Witkoff û jared Kusher a bi Serokê Dewleta Rûsyayê Vladimir Putîn re, hate dayîn.

Nûnerên DYE’yî, piştî serdana Moskowê li Dublinê bi Serokê Dewleta Ûkraynayê Volodimir Zelenskiy re jî civiyan. Hevdîtin weke parçeyekî hewldanên dîplomatîk ên ji bo bidawîkirina şerê Ûkraynayê, tên meşandin.

Etîket:

Gotara berê

Îranê li radara Amerîkayê ya li Bahreynê xist

Nûçeyên Têkildar

 Li dijî bajarê Sîrîk ê Îranê êriş

 Li dijî bajarê Sîrîk ê Îranê êriş

12 mijdar, 2026 - 23:41

Rûsyayê êrişên berfereh li dijî Ukraynayê pêk anîn

Rûsyayê êrişên berfereh li dijî Ukraynayê pêk anîn

8 mijdar, 2026 - 10:17

Zelensky: Di danûstandinên Ebû Dabî de mijarên mirovî hatin nîqaşkirin

Zelensky: Di danûstandinên Ebû Dabî de mijarên mirovî h...

10 mijdar, 2026 - 19:52

Li Misrê du trên li hev qelibîn: Bi dehan kes bûn qurbanî

Li Misrê du trên li hev qelibîn: Bi dehan kes bûn qurbanî

8 mijdar, 2026 - 19:48

Îsraîlê li Xezeyê êrişî nexweşxaneyê kir: 6 kes mirin, 20 kes birîndar bûn

Îsraîlê li Xezeyê êrişî nexweşxaneyê kir: 6 kes mirin, ...

12 mijdar, 2026 - 11:19

Amerîka ji bo şidandina ambargoya li ser Îranê hêza "Irongate" ava kir

Amerîka ji bo şidandina ambargoya li ser Îranê hêza "Ir...

7 mijdar, 2026 - 20:30