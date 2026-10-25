La actividad militar israelí se intensifica en Quneitra

La provincia de Quneitra fue testigo de la actividad de los drones y los disparos dirigidos a tierras agrícolas cerca de Kodna, junto con la tala de bosques en al-Shahar y la reanudación del trabajo en el proyecto "Sufa 53 Line"

La actividad militar israelí se intensifica en Quneitra
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25 DICIEMBRE, 2026   15:50
NEWSDESK
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Un dron israelí sobrevoló la provincia de Quneitra mientras fuertes disparos estallaban desde la recién establecida base de Al-Tell Al-Ahmar Al-Gharbi (Colina Roja Occidental) hacia tierras agrícolas alrededor de la ciudad de Kodna, en el campo central de Quneitra. El incidente ha suscitado las preocupaciones de los residentes sobre su seguridad y su capacidad para acceder y cultivar sus tierras de cultivo.

En un contexto relevante, las fuerzas israelíes llevaron a cabo operaciones de limpieza de tierras en el bosque de al-Shahar en la ciudad de Jabata al-Khashab, en el norte del campo de Quneitra, durante una incursión en la zona. Las operaciones han suscitado preocupaciones sobre su impacto en la cobertura forestal y el medio ambiente local.

Esta no es la primera vez que el ejército israelí apunta al bosque. Anteriormente llevó a cabo operaciones de limpieza en la misma área, más recientemente el 18 de agosto. El bosque cubre aproximadamente 500 dunams.

Por otra parte, las fuerzas israelíes reanudaron el trabajo en lo que se conoce como el proyecto "Línea Sufa 53" en el área de al-Maakar, al oeste del pueblo de Saida al-Hanout en la campiña del sur de Quneitra, después de una suspensión que duró aproximadamente un mes y medio.

ANHA

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